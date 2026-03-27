Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε την Πέμπτη μία δέσμη μέτρων με σκοπό την αναχαίτιση της ακρίβειας και την ανακούφιση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Εκτός από τη μείωση του φόρου στα καύσιμα, η οποία θεωρείται για τους περισσότερους ως άμεση ανακούφιση, προέκυψε και μία άλλη απόφαση που κρίνεται από κάποιους ως ακόμη πιο σημαντική από τις αποφάσεις που αφορούν τα καύσιμα κίνησης, αφού αυτή η μείωση θα μεταφερθεί στους καταναλωτές πιο εύκολα και με πιο ορθό τρόπο.

Ευχάριστη έκπληξη η μείωση ΦΠΑ στο ρεύμα

Η μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θεωρούταν από πολλούς ως απομακρυσμένο σενάριο, καθώς είχε ήδη μειωθεί εδώ και πολύ καιρό από το 19% στο 9%. Ωστόσο, η Κυβέρνηση αποφάσισε να συμπεριλάβει στο πακέτο μέτρων περαιτέρω μείωση, με το ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού να πέφτει πλέον στο 5%. Η μείωση θα ισχύσει σε όλους τους λογαριασμούς από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027, δηλαδή για έναν χρόνο.

Υπενθυμίζεται πως το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος είχε μειωθεί από 19% σε 9% από 1η Απριλίου 2025 και για διάρκεια ενός έτους, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026. Αργότερα είχε αποφασιστεί παράταση για ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο του 2027, ωστόσο με τη νέα απόφαση μειώνεται επιπλέον.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν διάφοροι κύκλοι της αγοράς, η απόφαση για μείωση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος αναμένεται να έχει περισσότερη θετική επίδραση στα οικονομικά των νοικοκυριών, καθώς η ΑΗΚ, σε αντίθεση με τις εταιρείες πώλησης καυσίμων ή άλλους ιδιώτες, είναι ελεγχόμενη και δεν μπορεί να αυξήσει τις τιμές «απορροφώντας» μέρος της μείωσης για δικό της κέρδος.

Εξάλλου, αυτή είναι και μία ανησυχία της ίδιας της Κυβέρνησης όσον αφορά τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και τη συμπερίληψη και άλλων προϊόντων στον μηδενικό ΦΠΑ, με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να σημειώνει πως η αγορά θα παρακολουθείται συστηματικά, διαμηνύοντας την ίδια ώρα πως δεν θα γίνουν ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας. Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δόθηκαν αυστηρές οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των καταναλωτών.

Θα αναχαιτίσει ενδεχόμενες αυξήσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας, η οποία βρίσκεται στα 26 σεντς. Μάλιστα, κατά τον φετινό Μάρτιο φαίνεται ότι η τιμή της είναι μειωμένη κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κάτι που οφείλεται στον ήδη μειωμένο ΦΠΑ που ξεκίνησε να ισχύει από πέρυσι. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΑΗΚ, η μείωση του ΦΠΑ στο 5% θα βοηθήσει τα νοικοκυριά, αφού, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εάν προκύψουν αυξήσεις τους επόμενους ένα με δύο μήνες, αυτές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 5%.

Ουσιαστικά, η απόφαση της Κυβέρνησης εκτιμάται, με βάση τα σημερινά δεδομένα, πως μπορεί να αναχαιτίσει και να απορροφήσει τις οποιεσδήποτε αυξήσεις, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα.