Αύξηση εισαγωγών και υποχώρηση εξαγωγών κατέγραψε το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, οδηγώντας σε περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 στα €2,05 δισ., σε σύγκριση με €1,88 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αποδίδεται στην οριακή αύξηση των εισαγωγών και στη σημαντική μείωση των εξαγωγών σε επίπεδο τριμήνου.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 1%, φτάνοντας τα €3,32 δισ., ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 9,8%, στα €1,28 δισ.

Τον Μάρτιο του 2026, οι εισαγωγές κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας τα €1,21 δισ., αυξημένες κατά 11,6% σε ετήσια βάση, έναντι €1,08 δισ. τον Μάρτιο του 2025. Η αύξηση προήλθε τόσο από τις αγορές από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ανήλθαν στα €710 εκατ., όσο και από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, που διαμορφώθηκαν στα €500,7 εκατ.

Στα μεγέθη των εισαγωγών περιλαμβάνονται και μεταβιβάσεις οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών αξίας €20,3 εκατ., ποσό αισθητά μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στο σκέλος των εξαγωγών, τον Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 6,7%, με το σύνολο να ανέρχεται στα €506,9 εκατ. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ έφτασαν τα €117,7 εκατ., ενώ προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε €389,2 εκατ.

Ωστόσο, και στις εξαγωγές τα συνολικά μεγέθη επηρεάστηκαν από τις μεταβιβάσεις πλοίων, οι οποίες περιορίστηκαν στα €41,2 εκατ., από €98,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2025.

Τα τελικά στοιχεία για τον Φεβρουάριο αποτυπώνουν έντονη πτώση της εξαγωγικής δραστηριότητας, κυρίως στα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα. Οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων μειώθηκαν κατά 52,4%, στα €153,3 εκατ., έναντι €322,2 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025.

Η μεγαλύτερη πτώση εντοπίστηκε στα βιομηχανικά προϊόντα, εκτός προμηθειών πλοίων και αεροσκαφών, τα οποία υποχώρησαν στα €143,2 εκατ., από €311,7 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, στα €9,3 εκατ.

Παράλληλα, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων μειώθηκαν κατά 47,6%, στα €91,1 εκατ., ένδειξη γενικευμένης κάμψης της εξαγωγικής δραστηριότητας τον συγκεκριμένο μήνα.

Κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, βασικοί πυλώνες των εξαγωγών εγχώριων προϊόντων ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια, με αξία €193 εκατ., τα φαρμακευτικά προϊόντα, με €62,8 εκατ., και το χαλλούμι, με €52,4 εκατ.