Στα €3.057,1 εκατ. ανήλθε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με €2.674,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε την Τρίτη τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Απρίλιο 2026 και τα τελικά στοιχεία για τον Μάρτιο 2026, τα οποία καταγράφουν αύξηση στις εισαγωγές και μείωση στις εξαγωγές στο πρώτο τετράμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθαν στα €4.697,0 εκατ., έναντι €4.483,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,8%.

Αντίθετα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα €1.639,9 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2026, σε σύγκριση με €1.808,5 εκατ. την ίδια περίοδο του 2025, καταγράφοντας μείωση 9,3%.

Αύξηση εισαγωγών τον Απρίλιο

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €1.370,7 εκατ., σε σύγκριση με €1.190,7 εκατ. τον Απρίλιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 15,1%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ανήλθαν στα €645,3 εκατ., ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν στα €725,4 εκατ. Τον Απρίλιο 2025 τα αντίστοιχα ποσά ήταν €740,8 εκατ. και €449,9 εκατ.

Οι εισαγωγές του Απριλίου 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων συνολικής αξίας €240,4 εκατ., έναντι €100,4 εκατ. τον Απρίλιο 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν στα €363,6 εκατ., σε σύγκριση με €393,6 εκατ. τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 7,6%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ήταν €119,6 εκατ. και προς τρίτες χώρες €244,0 εκατ., έναντι €109,2 εκατ. και €284,4 εκατ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2025.

Οι εξαγωγές του Απριλίου 2026 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων συνολικής αξίας €33,8 εκατ., έναντι €32,8 εκατ. τον Απρίλιο 2025.

Τελικά στοιχεία Μαρτίου

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.211,1 εκατ. τον Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με €1.084,8 εκατ. τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 11,6%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ανήλθαν τον Μάρτιο 2026 στα €368,2 εκατ., έναντι €284,8 εκατ. τον Μάρτιο 2025, καταγράφοντας αύξηση 29,3%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ανήλθε τον Μάρτιο 2026 σε €352,4 εκατ., σε σύγκριση με €273,0 εκατ. τον Μάρτιο 2025.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, διαμορφώθηκε στα €14,7 εκατ., έναντι €11,0 εκατ. τον Μάρτιο 2025.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ανήλθαν στα €137,8 εκατ. τον Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με €190,2 εκατ. τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 27,5%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια με αξία €424,7 εκατ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με αξία €94,8 εκατ. και το χαλλούμι με αξία €91,7 εκατ.