Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, εξέλιξη την οποία η ΟΕΒ χαρακτηρίζει σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η επικαιροποίηση του Κανονισμού, η οποία εκκρεμούσε εδώ και δέκα χρόνια, έχει στόχο να διασφαλίσει πιο δίκαιη και σαφή πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση για εργαζομένους που διαμένουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν σαφέστερα κριτήρια για τον καθορισμό της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στους εργαζομένους της ΕΕ όταν μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών.

Παράλληλα, παρέχουν διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο συνυπολογίζονται περίοδοι απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης ή ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά κράτη μέλη, κατά την αξιολόγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η αναθεώρηση ενθαρρύνει επίσης την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τον εντοπισμό σφαλμάτων, περιπτώσεων απάτης ή καταχρηστικών πρακτικών.

Η ΟΕΒ συνεχάρη τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα και το επιτελείο του, σημειώνοντας ότι, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, ολοκληρώθηκε επιτυχώς μια διαδικασία που παρέμενε ανοικτή για μία δεκαετία.