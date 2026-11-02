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Εμφανώς ενοχλημένος εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αντίγκουα, όταν άρχισε να βρέχει και καθυστέρησε να βρεθεί ομπρέλα για να τον προστατεύσει από τη βροχή.

Σε βίντεο από την τελετή, φαίνεται ο βασιλιάς Καρόλος να κάνει κινήσεις σαν να αναρωτιέται «πού είναι η ομπρέλα μου;» και «γιατί καθυστερείτε;» ενώ παρόμοια αγωνία υπάρχει και στον εκπρόσωπο της Αντίγκουα που βρισκόταν στο πλάι του.

☔👑 Royal Grumble: King Charles Visibly FURIOUS As Queen Camilla Gets The Only Umbrella



70 years of royal training, reduced to a toddler meltdown over a drizzle.



The scenes unfolded during Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day parade. pic.twitter.com/vUIwsMB4MW November 2, 2026

Το απρόοπτο συνέβη την ώρα που ακούγονταν οι εθνικοί ύμνοι στο γήπεδο κρίκετ Sir Vivian Richards.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο βασιλιάς Κάρολος βρεχόταν, στη βασίλισσα Καμίλα δόθηκε αμέσως μια διάφανη ομπρέλα με την ίδια να σπεύδει στις θέσεις που προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς Κάρολος αντίθετα έμεινε να δέχεται το νερό της βροχής μέχρι να του δώσει μια ομπρέλα ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι.

King Charles appears furious as he gets caught in the rain and repeatedly tells staff to give him an umbrella.



“Where’s the umbrella?!”



The King appeared upset during a heavy downpour in Antigua and Barbuda’s 45th Independence Day with Camilla walking off after she was handed… pic.twitter.com/BMPy1plLXP November 2, 2026

Σύμφωνα με τον Telegraph, αργότερα διευκρινίστηκε ότι, σύμφωνα με το εθιμοτυπικό της Αντίγκουα, όλοι πρέπει να παραμένουν ακίνητοι και σιωπηλοί κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και γι’ αυτό καθυστέρησε να δοθεί ομπρέλας στον βασιλιά της Αγγλίας.

Η νεροποντή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, επιτρέποντας στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων να συνεχιστεί χωρίς βροχή, με τον βασιλιά Κάρολο να λέει αργότερα στον πρωθυπουργό της Αντίγκουα «νομίζω ότι το κοστούμι μου είναι έτοιμο να βγάλει νεροκάρδαμο».

protothema.gr