Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για τον θάνατο του πρώην βουλευτή Ανδρέα Παπαπολυβίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Με θλίψη ηγεσία και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του Ανδρέα Παπαπολυβίου.

Ο Ανδρέας Παπαπολυβίου θα μείνει στη μνήμη όλων μας για την προσφορά του στα κοινά και κυρίως για το ότι πάντοτε πορευόταν προτάσσοντας, στην επαγγελματική όπως και στην προσωπική του ζωή, το ήθος και την αφοσίωσή του για πρόοδο και προκοπή.

Τα ιδιαίτερα χαρίσματά του ξεδιπλώθηκαν τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική του θητεία και δράση ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και ως Έπαρχος Λευκωσίας. Υπήρξε δραστήριος και πάντοτε παρών στα κοινά.

Ηγεσία, Βουλευτές και στελέχη εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.