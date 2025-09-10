Η Στάλω Βωνιάτη θα είναι Αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στην Επαρχία Λάρνακας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου, η οποία την υποδέχθηκε στα γραφεία της Παράταξης.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η πολιτική χρειάζεται «ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν και αλλάζουν τον κόσμο καθημερινά με το έργο τους» και χαρακτήρισε τη Στάλω Βωνιάτη ως άτομο με μεγάλη προσφορά στα κοινά, επαγγελματισμό και σεβασμό στην κοινωνία της Λάρνακας.

Από την πλευρά της, η κ. Βωνιάτη ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι θα συνεχίσει «με συνέπεια και αφοσίωση» να εργάζεται για την κοινωνία. «Μαζί μπορούμε να δώσουμε φωνή σε αυτούς που χρειάζεται να ακουστούν και να προσφέρουμε προοπτική και ελπίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δήλωση Προέδρου ΔΗΣΥ κ. Αννίτας Δημητρίου

Στην πολιτική χρειαζόμαστε ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν. Που δεν κάθονται και περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος. Τον αλλάζουν καθημερινά, σταθερά, σιωπηλά με το έργο τους.

Η αγαπητή μου Στάλω αυτό κάνει. Εδώ και χρόνια, προσφέρει καθημερινά σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με αξιοπρέπεια και συνέπεια, χωρίς να περιμένει ούτε χειροκροτήματα ούτε μπράβο.

Αν και έχει βραβευτεί πολλές φορές για το κοινωνικό της έργο και την ανθρωπιστική της προσφορά, για την ίδια όπως λέει συχνά δεν πράττει παρά το αυτονόητο.

Εξαιρετική επαγγελματίας στον κλάδο της με βαθιά γνώση, με μεγάλη προσφορά στα κοινά, έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση στην πόλη της Λάρνακας.

Με ιδιαίτερη χαρά Στάλω μου σε καλωσορίζω στην ομάδα μας, ως Αριστίνδην υποψήφια.

Η υποψηφιότητά σου, ενισχύει την προσπάθειά μας για ένα κοινωνικό κράτος δικαίου, ικανό να αφουγκραστεί τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Να δώσει φωνή σε αυτούς που χρειάζεται να ακουστούν.

Στάλω μου καλωσόρισες.

Δήλωση κ. Στάλως Βωνιάτρη

Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Αλλά και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπο μου καλώντας με να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, ως Αριστίνδην στην πόλη μου, στη Λάρνακα.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση, όπως έκανα μέχρι σήμερα: με σεβασμό, διαφάνεια και ανθρωπιά.

Για μένα όπως σωστά επισημάνατε ήταν και είναι το αυτονόητο. Δεν αλλάζω πορεία, απλώς τη διευρύνω.

Μαζί μπορούμε να εργαστούμε συντεταγμένα για να δώσουμε φωνή σε αυτούς που χρειάζεται να ακουστούν. Να δώσουμε προοπτική και ελπίδα.