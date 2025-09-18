Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δεν θα μπορούσε να πει εν πτήσει ότι πρέπει να εκλεγεί ο Ερσίν Τατάρ» και ούτε θα ήταν σωστό να το κάνει, σχολιάζοντας πρόσφατες δηλώσεις του Ερντογάν για τις επερχόμενες «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της «Κίπρις ποστασί», ο κ. Τατάρ επανέλαβε ότι «το κεφάλαιο της ομοσπονδίας έχει κλείσει» και υποστήριξε πως μια τέτοια λύση δεν είναι πλέον δυνατή. «Η πολιτική λύσης των δύο κρατών ακολουθείται σε συνεργασία με την Τουρκία» ανέφερε, τονίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον εγγυητικό ρόλο της Τουρκίας».

Αναφορά στο σχέδιο Ανάν και το Κοσσυφοπέδιο

Ο κ. Τατάρ υπενθύμισε το «όχι» της ελληνοκυπριακής πλευράς στο σχέδιο Ανάν το 2004 και σημείωσε ότι αν τότε οι Τουρκοκύπριοι είχαν στραφεί στη λύση δύο κρατών, «τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά σήμερα». Ανέφερε ως παράδειγμα το Κοσσυφοπέδιο, υποστηρίζοντας ότι όλος ο «λαός» έπρεπε να είχε ταχθεί υπέρ αυτής της κατεύθυνσης.

Επικρίσεις προς Λευκωσία και Χριστοδουλίδη

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κατηγόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι «δεν είναι υπέρ της λύσης του Κυπριακού» και επανέλαβε τις κατηγορίες περί προσπαθειών εξουδετέρωσης της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπάρξει προσφυγή στο ΕΔΑΔ για το ζήτημα.

Απαντώντας σε κριτική ότι «πέντε χρόνια πήγαν χαμένα», υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν απαραίτητο και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για καθυστερήσεις στα οδοφράγματα. «Εγώ δεν έχω κάνει τίποτε λάθος» δήλωσε.

Σχέσεις με την Τουρκία

Ο κ. Τατάρ τόνισε ότι οι σχέσεις του με τον Τούρκο πρόεδρο βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο», σημειώνοντας ότι έχει λάβει τιμητικά διδακτορικά από περισσότερα από 20 πανεπιστήμια στην Τουρκία. «Ο αριθμός των επισκεπτών από την Τουρκία είναι απίστευτος», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι θα έχει τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον οποίο επέκρινε ότι «υπόσχεται πολλά», ενώ ο ίδιος «αποτελεί εγγύηση για το τι θα κάνει».

ΚΥΠΕ