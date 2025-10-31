Για παραβίαση των κανονισμών της Βουλής των Αντιπροσώπων και «φίμωση» κατηγόρησε την Πρόεδρο του Σώματος Αννίτα Δημητρίου ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, αναφερόμενος στη λεκτική αντιπαράθεση που είχαν οι δύο κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι ζήτησε τον λόγο από την Πρόεδρο για διαδικαστικούς σκοπούς, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, αλλά εκείνη αρνήθηκε να του τον παραχωρήσει, προειδοποιώντας ότι θα διακόψει τη συζήτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, της υπέδειξε ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα και σημείωσε πως «για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά, Πρόεδρος της Βουλής ζητά να κλείσει το μικρόφωνο βουλευτή».

Δείτε το βίντεο από τον χθεσινό καβγά

Ο ανεξάρτητος βουλευτής ανέφερε ότι ο κανονισμός της Βουλής απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων βουλευτών για διακοπή συνεδρίασης, ισχυρισμό που –όπως είπε– η Πρόεδρος αντικατέστησε με «την προσωπική της άποψη», χαρακτηρίζοντάς την «άνω ποταμών».

«Το πρόβλημα προέκυψε όταν η κυρία Πρόεδρος, με απειλητικό ύφος απαράδεκτο για Κοινοβούλιο, είπε ότι θα διακόψει τη συζήτηση. Της είπα ότι δεν δικαιούται κάτι τέτοιο, μου είπε ότι λέω εξυπνάδες και όταν προσπάθησα να της αποδείξω τον ισχυρισμό μου, έδωσε οδηγίες να μου κλείσουν το μικρόφωνο. Μα η Ολομέλεια είναι ο ιερός ναός της δημοκρατίας. Από πού και ως πού βρήκε αυτό το θρασύτατο και απαράδεκτο δικαίωμα να μου κλείσει το μικρόφωνο; Δεν είναι πρόεδρος των κομμωτριών, είναι Πρόεδρος της Βουλής καλέ», ανέφερε.

«Αν σεβόταν τον εαυτό της πρώτα απ’ όλα και τους 55 υπόλοιπους βουλευτές, θα έπρεπε να σέβεται πρώτα το Σύνταγμα και εκ δευτέρου τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής. Είναι οι απόψεις της περίεργες, αντιφατικές, αντινομικές, αντισυνταγματικές», πρόθεσε.

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, λέγοντας πως όσον αφορά τους κανονισμούς, «μπορεί κάποιος βουλευτής να ζητήσει επί θέματος διαδικασίας διευκρίνισης ή τοποθέτησης κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Νομίζω ήταν ένα ατυχές συμβάν. Να το αφήσουμε να περάσει με αυτοσυγκράτηση και σεβασμό ο ένας προς τον άλλο».