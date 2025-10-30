Ένταση και φωνές σημειώθηκαν, για άλλη μια φορά, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις ξένες επενδύσεις στην Κύπρο. Το κλίμα ήταν ήδη τεταμένο από τις τοποθετήσεις των κομμάτων, με αναφορές για διάφορα θέματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο της συζήτησης.

Τα αίματα αρχικά άναψαν όταν βουλευτές αντέδρασαν για τους χρόνους των ομιλητών αλλά και τη διάρκειας της συζήτησης, ενώ λίγο αργότερα προέκυψε «θερμό» επεισόδιο μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου και του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, με την Πρόεδρο της Βουλής μάλιστα να ζητά να κλείσουν το μικρόφωνο του βουλευτή.

«Θα εκφραστείτε με τον συγκεκριμένο τρόπο που γνωρίζετε μετά διαδικτυακά. Με επίθετα, ύβρεις και μη σεβασμό. Οπότε δεν χρειάζεται να προσβάλλετε και δεν θα σας επιτραπεί ο λόγος», ανέφερε η κ. Δημητρίου, ενώ ο βουλευτής συνέχιζε να φωνάζει με κλειστό μικρόφωνο.

«Σας ανακαλώ στην τάξη κύριε Θεμιστοκλέους. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τους υπόλοιπους συναδέλφους γιατί εμένα είναι γνωστό ότι δε με σέβεστε. Είμαστε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ας το συνειδητοποιήσουμε επιτέλους», ανέφερε η ίδια με τον κ. Θεμιστοκλέους να απαντά «εσείς να το συνειδητοποιήσετε».

