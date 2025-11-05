Ικανοποίηση για το περιεχόμενο της έκθεσης προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ καταγράφει σαφώς τη μη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό.

Μιλώντας μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ετήσια έκθεση προόδου για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, σημειώνοντας πως περιλαμβάνει αυτή αρκετά στοιχεία που αφορούν την Τουρκία και κατ’ επέκταση είναι ειδικού ενδιαφέροντος ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε την ικανοποίηση της Κυβέρνησης ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης, η οποία καταγράφει αφενός τη μη υλοποίηση των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας, και αφετέρου περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική Μεσόγειο όσο και θέματα που αφορούν τη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό.

Όπως είπε, στην έκθεση τονίζεται η σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της ΕΕ, όπως επίσης και η πλήρης εφαρμογή, χωρίς καμία αναβολή και διάκριση, του πρόσθετου πρωτοκόλλου για τη συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας. Περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας στη βάση λύσης, καθώς και «η ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ με ειδική αναφορά στη διαδικασία διορισμού του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ Γιοχάνες Χαν.

Η έκθεση, πρόσθεσε, καλεί την Τουρκία να αποφύγει μονομερείς ενέργειες που αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν την επανέναρξη των συνομιλιών και κάνει αναφορά στα Βαρώσια, σημειώνοντας τη μη άρση της παρανομίας και το μη άνοιγμα της περίκλειστης πόλης.

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αναφορά της έκθεσης στην παράνομη σύλληψη των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται παρανόμως από τις 19 Ιουλίου στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντας τη σχετική προσθήκη, πρόσθετο στοιχείο ένεκα των εξελίξεων.

Τονίζονται ακόμα, όπως είπε, τα ζητήματα που αφορούν την καλή γειτονία ευρύτερα, τόσο δηλαδή ως προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και ως προς την Ελλάδα, αλλά επιβεβαιώνεται και τονίζεται ο πυρήνας που αφορά τα ευρωτουρκικά και αυτό έχει να κάνει με την συμμόρφωση με τις υφιστάμενες κυπρογενείς υποχρεώσεις της.

Σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι «η όποια ενίσχυση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης–Τουρκίας περνά μέσα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως άλλη επιλογή για την Τουρκία», είπε.

«Ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να σημειώσει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Οι επιλογές είναι στη διάθεση τη Τουρκίας για να προχωρήσει προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση», είπε. Ωστόσο ανέφερε ότι η Τουρκία έχει να πάρει και μια πολύ σημαντική απόφαση και εάν όντως θέλει να προχωρήσει προς αυτήν ακριβώς την οδό ο οδικός χάρτης είναι εκεί και έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρως ικανοποιημένη, ανέφερε ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτα ικανοποιημένος κάποιος από μια έκθεση της οποίας δεν ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας».

«Ως εκ τούτου νομίζω ότι η πρέπει να σημειωθεί η σταθερότητα της προσέγγισης των συντακτών της Έκθεσης και στην ουσία υπάρχουν στοιχεία τα οποία, όπως ανέφερα, μας ικανοποιούν».

Πρόσθεσε ότι οπωσδήποτε θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί σε στοιχεία τα οποία θα ήθελε η ΚΔ να ήταν πιο έντονα ή με διαφορετικό τρόπο διατυπωμένα, αλλά το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο για την προσπάθεια της Κυβέρνησης την οποία θα συνεχίσει.

Κληθείς να σχολιάσει αν η έκθεση μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η έκθεση προόδου και το πρόγραμμα SAFE αποτελούν «διαφορετικά ζητήματα»

Σημείωσε ακόμα ότι ήδη υπάρχει δημόσια αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, «η οποία καταγράφει με απόλυτη σαφήνεια πώς η ίδια η Τουρκία βλέπει το περιεχόμενο της έκθεσης».

Αναφερόμενος ειδικότερα στο πρόγραμμα SAFE, ο κ. Κόμπος επισήμανε ότι το σχετικό πλαίσιο διαμορφώθηκε μέσω διαδικασίας ψηφοφορίας που δεν απαιτούσε ομοφωνία, κάτι που περιόριζε τη δυνατότητα επιρροής των κρατών-μελών στη φάση θέσπισης. Ωστόσο, όπως εξήγησε, το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο «δίνει σε κάθε κράτος-μέλος το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή όχι τη σύναψη διμερούς συμφωνίας με οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη χώρα.

«Αν θέλουμε να το απλοποιήσουμε», πρόσθεσε, «από μια διαδικασία που δεν απαιτούσε ομοφωνία, καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που περιλαμβάνει το στοιχείο της δικής σου σύμφωνης γνώμης, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε.

ΚΥΠΕ