Σαφές μήνυμα ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ποτέ το ψευδοκράτος, καταδικάζοντας παράλληλα την τουρκική κατοχή, έστειλε ο Πρέσβης Ουκρανίας στη Λευκωσία Σεργκέι Νιζίνσκι.

Αυτό ανέφερε ο κ. Νιζίνσκι κατά τη σημερινή συνάντηση της Ομάδας Φιλίας Ουκρανίας-Κύπρου στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής.

Μιλώντας εντός της συνάντησης, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ομάδας Φιλίας Ουκρανίας-Κύπρου στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο Ολεξάντερ Τκατσιένκο και ενημερώνοντας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, τόνισε πως πραγματικά όλη η χώρα ζητάει ειρήνη, σημειώνοντας πως από την άλλη οι όροι που επιβάλλει η Ρωσία είναι τόσο σκληροί, που είναι πολύ δύσκολο να συμβιβαστεί κανείς και να βρεθεί κοινό έδαφος.

Εξέφρασε την ελπίδα πως οι διαβουλεύσεις που διεξάγονται τώρα θα δώσουν τελικό αποτέλεσμα και θα βρεθεί κάποια μέση οδός.

Όπως είπε ο Ουκρανός Βουλευτής, είναι κάποια σημεία αρκετά σημαντικά σε αυτό το σχέδιο, τα οποία πρόκειται να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ. Πρόσθεσε πως είναι ειδικά κάποια ζητήματα που αφορούν τον αριθμό των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας και την υποχώρηση ων ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή του Ντόνεσκ.

Ο κ. Tkachenko ανέφερε πως η Κύπρος είναι ανάμεσα στις πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εξέφρασαν τη στήριξη τους προς την Ουκρανία και κάλεσε την Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής να ασκήσει την επιρροή της στο Κοινοβούλιο και να βοηθήσει την Ουκρανία στην αναγνώριση του τεχνητού λιμού που γινόταν στην Ουκρανία το 1932-33, ως γενοκτονία του ουκρανικού λαού.

Είπε πως ενώ η αναγνώριση του λιμού ως μοχλός πολιτικής πίεσης, είναι στην πραγματικότητα η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας για όλα όσα συνέβησαν στο έδαφος της Ουκρανίας.

Ανέφερε πως σήμερα πάνω από 30 χώρες ήδη έχουν αναγνωρίσει τον λιμό ως γενοκτονία του ουκρανικού λαού και αν αναγνωριστεί από τη Βουλή της Κύπρου, θα ενισχύει ακόμη πιο πολύ τις διμερείς σχέσεις, τις χριστιανικές αξίες και θα είναι μια συνεισφορά στη διεθνή ασφάλεια.

ΚΥΠΕ