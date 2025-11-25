Τη «στέρεη» συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου επαναβεβαίωσαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Μπαντρ Αμπντελάτι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται σε «ουσιαστική συζήτηση» μεταξύ του κ. Κόμπου και του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου με επίκεντρο βασικές διμερείς και περιφερειακές προτεραιότητες, την επαναβεβαίωση «της στέρεης συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών και τη σημασία της συνεχιζόμενης στενής συνεργασίας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.