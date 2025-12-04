Σε ένα σοβαρό λάθος προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία Ελληνίδας με κυπριακή καταγωγή, την οποία φέρνει στο φως ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου. Συγκεκριμένα, η γυναίκα διαπίστωσε ότι στη νέα ελληνική της ταυτότητα, και συγκεκριμένα στο πεδίο «Τόπος γέννησης», αναγράφεται η τουρκική λέξη Iskele. Πρόκειται για το παράνομο τουρκικό τοπωνύμιο του κατεχόμενου χωριού Τρίκωμο, το οποίο χρησιμοποιείται από το ψευδοκράτος.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρει ότι, «η ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση ταυτοτήτων περιλαμβάνει και τα παράνομα τουρκικά τοπωνύμια των κατεχόμενων χωριών μας».Η χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας, προσθέτει, αναμφίβολα συνιστά υιοθέτηση της ορολογίας της κατοχικής δύναμης, «γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως αποδοχή ή κανονικοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής».

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη, ο κ. Γεωργίου απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, ζητώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το ελληνικό κράτος, ώστε:

να εξασφαλιστεί η άμεση διόρθωση της συγκεκριμένης γεωγραφικής αναφοράς και η επαναφορά του επίσημου τοπωνυμίου «Τρίκωμο» σε όλα τα σχετικά πεδία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας

να υπάρξει συνεννόηση για την άμεση παύση αυτής της απαράδεκτης πρακτικής και να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της νόμιμης γεωγραφικής ονομασίας

να επεξηγηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εφαρμόστηκε η προβληματική αυτή διαδικασία

να ζητηθεί ευρύτερη επανεξέταση του γεωγραφικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται για την Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

«Η διασφάλιση της νομιμότητας και της ορθής αποτύπωσης των στοιχείων των πολιτών μας δεν μπορεί να επαφίεται σε αυτοματισμούς και λανθασμένες βάσεις δεδομένων. Απαιτείται θεσμική παρέμβαση για την προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και του κύρους του κράτους», τονίζει ο βουλευτής.

Ως εκ τούτου, ο κ. Γεωργίου θα επιδιώξει συνάντηση με τον Έλληνα Πρέσβη στην Κύπρο, κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, προκειμένου να του παραχωρήσει όλα τα σχετικά στοιχεία.

«Θεωρώ αυτονόητο ότι δεν υφίσταται οποιαδήποτε σκοπιμότητα εκ μέρους των Ελληνικών Αρχών και ότι το περιστατικό οφείλεται αποκλειστικά σε αυτοματισμούς της εν λόγω βάσης δεδομένων. Η άμεση ανταπόκριση των Ελληνικών Αρχών και του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο επιβεβαιώνει τη συναντίληψη που υπάρχει για το ζήτημα», καταλήγει.