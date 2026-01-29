Επίθεση προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξαπέλυσε το Κίνημα Οικολόγων στο όνομα του υποψηφίου τους Μίλτου Παπαδόπουλος, τον οποίο σύμφωνα με δημοσίευμα προσέγγισε ο πρόεδρος του Άλμα.

«Αν το δημοσίευμα ευσταθεί, τότε η φερόμενη προσέγγιση συνιστά πράξη πολιτικής ανηθικότητας, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη», αναφέρει ανακοίνωση των Οικολόγων. Από πλευράς του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απαντά πως «ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος» και εξηγεί ποια είναι η σχέση του με τον κ. Παπαδόπουλο.

Η ανακοίνωση των Οικολόγων:

Με αφορμή δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψευστεί, το οποίο αναφέρεται σε προσέγγιση ανακοινωμένου υποψηφίου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το κόμμα ΑΛΜΑ, κρίνουμε αναγκαίο να τοποθετηθούμε δημόσια.

Αν το δημοσίευμα ευσταθεί, τότε η φερόμενη προσέγγιση συνιστά πράξη πολιτικής ανηθικότητας, η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ο υποψήφιος με το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Μίλτος Παπαδόπουλος είχε ανακοινωθεί επισήμως ως υποψήφιος του Κινήματος μήνες πριν, γεγονός γνωστό και δημόσιο.

Ιδιαίτερη απογοήτευση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η προσέγγιση φέρεται να έγινε τόσο από συνεργάτες αλλά και από τον Πρόεδρο του ΑΛΜΑ, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Έναν άνθρωπο τον οποίο το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στήριξε διαχρονικά, έμπρακτα και δημόσια, τόσο στο έργο του ως Γενικού Ελεγκτή όσο και τη δύσκολη περίοδο που οδήγησε στην παύση του για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το Κίνημά μας στάθηκε δίπλα στον θεσμό και στον ίδιο τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όταν άλλοι επέλεξαν τη σιωπή ή την υπονόμευση. Γι’ αυτό και μια τέτοια συμπεριφορά, εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι το τελευταίο που θα ανέμενε κανείς απέναντι σε έναν πολιτικό χώρο που απέδειξε έμπρακτα τη συνέπειά του.

Καλούμε τον κ. Μιχαηλίδη να επιβεβαιώσει δημόσια κατά πόσον το δημοσίευμα ευσταθεί ή όχι και να προβληματιστεί σοβαρά αν αυτή είναι η πολιτική πρακτική και το πολιτικό αποτύπωμα που επιθυμεί να αφήσει στον απόηχο των Βουλευτικών Εκλογών και ευρύτερα στην πολιτική.

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νεοσύστατα κόμματα στην προσπάθειά τους να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια. Ωστόσο, η πολιτική δεν εξαντλείται στη συγκυρία ούτε στην αριθμητική των εκλογών. Υπάρχει και η επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις, διαδρομές, μνήμη και – κυρίως – στοιχειώδης πολιτικός πολιτισμός.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επιλέγει συνειδητά να πορεύεται με πολιτική ηθική, καθαρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στον δημόσιο βίο και στις πολιτικές διαδρομές. Αυτές οι αρχές δεν είναι συγκυριακές· αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA του Κινήματός μας και καθοδηγούν διαχρονικά τη στάση και τις επιλογές μας.

Γιατί, σε αντίθεση με άλλες αντιλήψεις, για εμάς η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά υπόθεση αξιών.

Η απάντηση του Οδυσσέα

Με αφορμή την ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θέλω να τονίσω ότι το Κίνημα Οικολόγων και προσωπικά ο Γιώργος Περδίκης με στήριξαν διαχρονικά, και πολλές φορές το έχω αναγνωρίσει δημόσια και τους έχω ευχαριστήσει για τη στήριξή τους.

Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Στην περίπτωση των στελεχών ή βουλευτών άλλων κομμάτων που εκφράζουν ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιό μας, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε κάθε περίπτωση.

Με τον κ. Μίλτο Παπαδόπουλο γνωριστήκαμε τυχαία σε ολιγόλεπτη συνάντηση τον Νοέμβριο του 2025 όπου του εξέφρασα την εκτίμησή μου για τη μέχρι σήμερα πορεία του και δράση του.

Αν επιλέξει να κατέλθει με τους Οικολόγους, θα εξακολουθήσει να έχει την εκτίμησή μου. Αν θεωρήσει ότι το Άλμα τον εκφράζει καλύτερα, βεβαίως θα δούμε πολύ θετικά την πιθανότητα συνεργασίας.

Ο σεβασμός, η συνεργασία και η πολιτική ηθική είναι για εμάς πρωταρχικές αξίες και η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά αξιών.