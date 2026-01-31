Για “μεροληπτικές” αναφορές στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας πως «η πλέον ρεαλιστική λύση του Κυπριακού ζητήματος προϋποθέτει τη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί” και καλώντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα “να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα”.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η παράταση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, η οποία για ακόμη μία φορά πραγματοποιήθηκε χωρίς να εξασφαλιστεί η συναίνεση της τουρκοκυπριακής πλευράς, ως ενός εκ των δύο κυρίαρχων και ισότιμων λαών του νησιού, είναι αντίθετη με τις καθιερωμένες πρακτικές και αρχές του ΟΗΕ”.

“Υπογραμμίζουμε ότι η ειρηνευτική δύναμη μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητές της στο έδαφος της τδβκ αποκλειστικά και μόνο βάσει της καλής θέλησης που επιδεικνύουν οι αρχές της τδβκ. Τονίζουμε ότι είναι ουσιώδους σημασίας να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν μια νομική βάση για τη συνέχιση αυτών των δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα βήματα που θα ληφθούν από τις αρχές της τδβκ θα έχουν την πλήρη στήριξη της μητέρας ατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας», αναφέρεται.

Η Άγκυρα καταγγέλλει ως «μεροληπτικές» τις αναφορές του ψηφίσματος όσον αφορά την όδευση στην περιοχή Πύλας, που χαρακτηρίζει «ανθρωπιστικό έργο», ενώ αποδίδει την καθυστέρηση ολοκλήρωσής του δρόμου σε “αποτυχία” της ειρηνευτικής δύναμης να εφαρμόσει συνεννόηση, λόγω πιέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Το ψήφισμα εξακολουθεί να περιέχει μεροληπτικές αναφορές στην κατασκευή του δρόμου Γιγίτλερ–Πύλας. Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό έργο, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή άμεσης πρόσβασης των Τουρκοκυπρίων που διαμένουν στο χωριό Πύλα, το οποίο βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, στην πατρίδα τους, την τδβκ. Το έργο εξακολουθεί να αναμένει την ολοκλήρωσή του λόγω της αποτυχίας της ειρηνευτικς δύναμης να εφαρμόσει την κατανόηση που είχε προηγουμένως επιτευχθεί μεταξύ του ΟΗΕ και της τουρκοκυπριακής πλευράς, εξαιτίας των πιέσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα επί του ζητήματος αυτού”, υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

“Καταδικάζουμε επίσης έντονα την παράλειψη, στο Ψήφισμα, αναφοράς σε πολυάριθμες παραβιάσεις της νεκρής ζώνης από την ελληνοκυπριακή πλευρά, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη–Ευρύχου και το πανεπιστημιακό κτίριο στην Πύλα”, σημειώνει.

“Οι παραβιάσεις αυτές αυξάνονται καθημερινά, ενώ η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ επιμένει να κάνει τα στραβά μάτια. Υπογραμμίζουμε ότι η κυριαρχία της ελληνοκυπριακής διοίκησης δεν εκτείνεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, ούτε περιλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο τη νεκρή ζώνη”, αναφέρεται ακόμη.

Ακόμη προβάλλεται ο ισχυρισμός πως “οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και η αποτελεσματική εγγύηση της Τουρκίας, και όχι η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, είναι τα στοιχεία που έχουν διατηρήσει την ειρήνη στο νησί επί μισό αιώνα” και σημειώνεται πως “προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα ως προς τoν λόγο ύπαρξης ( raison d’être) της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, η οποία δεν είναι καν σε θέση να επιδείξει μια δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση απέναντι στις δύο πλευρές στη νεκρή ζώνη που διαχειρίζεται».

Για το Κυπριακό, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η αναφορά του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μεθόδους που έχουν δοκιμαστεί επί δεκαετίες και έχουν αποδειχθεί ανεπιτυχείς για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος δεν συμβάλλει στην προώθηση των προσπαθειών για λύση. Αντιθέτως, καθυστερεί μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη διευθέτηση, βασισμένη στις πραγματικότητες του νησιού. Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο πλευρές στο νησί και να αρχίσει επιτέλους να καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για μια λύση», αναφέρεται.

«Η πλέον ρεαλιστική λύση του κυπριακού ζητήματος προϋποθέτει τη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί. Καλούμε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα, να επαναβεβαιώσουν τα εγγενή δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού, δηλαδή την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του, και να ανοίξουν τον δρόμο για ένα λαμπρό μέλλον που θα διαμορφωθεί μέσα από τη στενή συνεργασία των δύο γειτονικών κρατών στο νησί, προωθώντας τη περιφερειακή σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ