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Σκοπιμότητες βλέπουν διοργανωτές της συναυλίας της Πάολας στα Πυργά, υποδεικνύοντας ότι στην περσινή συναυλία τοπικοί άρχοντες όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά ανέβηκαν και στη σκηνή χαιρετίζοντας την εκδήλωση.

Ο εκ των συνδιοργανωτών της συναυλίας (μαζί με την εταιρεία Σκύρα Λίμα) κ. Αντώνης Λατούρος (διευθύνων σύμβουλος του λατομείου Πυργών της εταιρείας Λατούρος) διερωτήθηκε τι άλλαξε φέτος και ο Δήμος Λευκάρων δεν συγκατατέθηκε στην πραγματοποίηση της συναυλίας.

Πάντως, για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της αυριανής συναυλίας, οι διοργανωτές παρέκαμψαν με τρικ την άρνηση του Δήμου Λευκάρων να δώσει την έγκριση του. Συγκεκριμένα, ενώ η πραγματοποίηση της συναυλίας είχε προγραμματιστεί σε γη, η οποία εμπίπτει στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Κόρνου, ύστερα από την αρνητική στάση του Δήμου Λευκάρων – στα όρια του οποίου βρίσκεται ο Κόρνος – μετέφεραν την εκδήλωση σε γειτνιάζον τεμάχιο που εμπίπτει στα όρια της κοινότητας Πυργών.

Η κοινότητα έδωσε τη συγκατάθεσή της, οπόταν άνοιξε ο δρόμος για έγκριση της συναυλίας από τον Έπαρχο Λάρνακας, ο οποίος, βεβαίως, αναμένει και τη θετική γνώμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η εξέδρα στήνεται σήμερα και ίσως οι εργασίες ολοκληρωθούν αύριο το πρωί, οπόταν θα διενεργηθεί και ο τελικός έλεγχος από πλευράς πυρασφάλειας. Η Πυροσβεστική ξεκαθάρισε ότι θα εκφέρει άποψη μόνο μετά το στήσιμο της εξέδρας και την επιθεώρηση του χώρου (είσοδοι-έξοδοι).

Ο κ. Αντώνης Λατούρος ανέφερε ότι φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται συναυλία, η οποία στοχεύει αφενός να δώσει την ευκαιρία σε όσους προσέλθουν να διαπιστώσουν ποια κατάσταση επικρατεί στα λατομεία, τα οποία πολλοί θεωρούν πως είναι κάτεργα, και αφετέρου να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα. τα οποία θα διατεθούν στις κοινότητες που φιλοξενούν τα λατομεία.

Όπως είπε, πέρυσι είχε φιλοξενηθεί η Πέγκυ Ζήνα και η εκδήλωση ήταν επιτυχής. Όπως εξήγησε, το συνολικό κόστος (ορχήστρα, εξέδρα, φωτισμοί, διοργάνωση) είχε κυμανθεί στις 50.000-60.000, ποσό το οποίο κατέβαλαν τα δύο λατομεία. Από τη διοργάνωση (εισιτήρια, πώληση ποτών) εισπράχθηκαν περίπου €50.000, τα οποία διατέθηκαν στις κοινότητες και σε οργανωμένα σύνολα που προέρχονταν από αυτές. Πέρυσι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λατομείο της εταιρείας Λατούρος και φέτος προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στο λατομείο της Σκύρα Λίμα.

Ερωτηθείς κατά πόσον το τεμάχιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συναυλία ανήκει στη Μονή Σταυροβουνίου, η οποία διαφωνεί με την πραγματοποίηση της συναυλίας, ο κ. Λατούρος ανέφερε πως το τεμάχιο είναι ιδιόκτητο και ανήκει στην εταιρεία Σκύρα Λίμα.