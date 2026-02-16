Η ΕΔΕΚ ανακοινώνει το ψηφοδέλτιο της Επαρχίας Πάφου για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, «η Πάφος της αντίστασης και της δημοκρατίας, θα δώσει τη δύναμη στην ΕΔΕΚ να συνεχίσει να αποτελεί ανάχωμα σ’ αυτούς που επιβουλεύονται την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της Κύπρου και του λαού της».

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Δημητρίου Βάσος – Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Πάφου

Θεοδώρου Βασίλης – Λογιστής, Πρόεδρος «ΑΚΡΙΤΑ» Χλώρακας

Καραγιάννης Παναγιώτης – Ιδιοκτήτης κουρείου

Στεφάνου Μελίνα – Επαρχιακός Γραμματέας ΔΕΟΚ Πάφου

Στυλιανάκης Πέτρος – Καθηγητής Πληροφορικής, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΕΔΕΚ