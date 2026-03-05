Τη συνεργασία της με το Άλμα ανακοινώνει σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Hilton η Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

Φίλο και συνοδοιπόρο τα τελευταία 13 χρόνια χαρακτήρισε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

«Ο κοινός μας στόχος είναι ξεκάθαρος: πάταξη της διαφθοράς και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς», υπογράμμισε και τόνισε ότι «σήμερα απαιτείται συνένωση δυνάμεων». Διευκρίνισε ότι θα πρόκειται για συνεργασία και όχι για ένταξη στο Αλμα.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου επισήμανε ότι γνωρίζει πως η απόφαση της εγείρει ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν.

«Ζητώ να κριθώ όχι από οποιαδήποτε δήλωση, αλλά από συνέπεια και το έργο που έχει παραχθεί κατά τη κοινοβουλευτική μου θητεία τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν είμαι άνθρωπος των υποσχέσεων, αλλά των πράξεων […]. Έτσι πορεύτηκα και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι στο πλάι του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», ανέφερε καταληκτικά.

Οι κοινοί στόχοι Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Κινήματος Άλμα:

-Πάταξη της διαφθοράς με κανόνες που θα εφαρμόζονται καθολικά, όχι επιλεκτικά, όχι για τους άλλους

-Μεταρρυθμίσεις, συνταγματικές και άλλες, για κράτος λειτουργικό

-Διαχωρισμός εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης

-Ισονομία

-Αξιοπρέπεια των πολιτών

-Αποκατάσταση του περί δικαίου αισθήματος

-Η διαφθορά είναι φόρος που πληρώνουν οι πολίτες

Παρόντες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Hilton στη Λευκωσία διάφορα στελέχη του Κινήματος Άλμα, όπως ο Χαρίδημος Τσούκας, η Νικολέτα Τσικκίνη και η Γιούλα Πιτσιάλη.

Στο πλευρό της Ειρήνης Χαραλαμπίδου βρίσκεται και ο σύζυγος της, καθώς και ο νέος κοινοβουλευτικός συνεργάτης της στη Βουλή, Ανδριανός Χαραλάμπους.