Προτάσεις για περιορισμό των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής.

Οι προτάσεις κατατέθηκαν από τον Σταύρο Παπαδούρη το 2021 εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων, την Αλεξάνδρα Ατταλίδου το 2023 και η τελευταία από την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου το 2024.

Η τροποποίηση του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, προνοεί ότι το ωφέλημα για υπηρεσιακό όχημα θα παραχωρείται για πέντε έτη από την αποχώρηση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και του τέως Προέδρου της Βουλής από το αξίωμά τους και το ωφέλημα για υπηρεσίες γραμματειακής φύσης να παρέχεται διά βίου υπό συγκεκριμένους όρους.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις προτάσεις νόμου που ενοποιήθηκαν, προνοούν τα ακόλουθα:

Το ωφέλημα για υπηρεσιακό όχημα να παραχωρείται για περίοδο πέντε ετών από την αποχώρηση του τέως ή πρώην αξιωματούχου. Το ωφέλημα για υπηρεσίες γραμματειακής φύσης να παρέχεται διά βίου, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα σχετίζονται αποκλειστικά με το αξίωμα από το οποίο ο αξιωματούχος αποχώρησε. Τη διαγραφή από τη βασική νομοθεσία της διάταξης που παρέχει τη δυνατότητα σε τέως ή πρώην αξιωματούχο να επιλέγει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών δημόσιου υπαλλήλου για γραμματειακή στήριξη. Την καταβολή από τη Δημοκρατία του ωφελήματος που ισούται με το ύψος των απολαβών για τις υπηρεσίες γραμματειακής φύσης στον αξιωματούχο ως ισχύει σήμερα και όχι την καταβολή τους απευθείας στο πρόσωπο που προσλαμβάνεται για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Οι πρόνοιες του τροποποιητικού νόμου θα εφαρμόζονται σε πρόσωπα που εκλέγονται στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Προέδρου της Βουλής για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού.

Τροπολογίες κατέθεσαν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου καθώς και προφορικά το ΑΚΕΛ.

Η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως οι πρόνοιες που ψηφίζουν σήμερα δεν ισχύουν ούτε για τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας ούτε για την νυν Πρόεδρο της Βουλής. Πρόσθεσε πως η τροπολογία της, η οποία κατατέθηκε από κοινού με την κ. Ατταλίδου, προνοεί ότι θα ισχύουν και για αυτούς που είναι εν ενεργεία. Όπως είπε αν δεν συμφωνεί ο Πρόεδρος ας αναπέμψει τον νόμο.

Η κ. Ατταλίδου είπε πως η τροπολογία της έχει σκοπό τον περιορισμό της χρονικής περιόδου κατά την οποία οι τέως πρόεδροι Δημοκρατίας και Βουλής δικαιούνται με την αποχώρηση τους το επίδομα απασχόλησης γραμματέα ώστε αυτή η περίοδος να μην υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Σύμφωνα με την τροπολογία του ΑΚΕΛ δίνεται η δυνατότητα εθελοντικής αποποίησης των ωφελημάτων αυτών με τον τερματισμό της θητείας τους.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου, είπε πως «το κυρίαρχο είναι πως όχημα θα απολαμβάνουν μόνο για την πρώτη πενταετία και όχι εφόρου ζωής. Όσον αφορά την γραμματειακή υποστήριξη εξορθολογίζεται το πλαίσιο γιατί γίνεται σύναψη συμβολαίου, παύει να απασχολεί υπάλληλο του κράτους και αν χρησιμοποιεί την γραμματέα για άλλους σκοπούς χάνει το δικαίωμα. Όσον αφορά το ζήτημα της φρουράς θα συνεχίσει να αποφασίσει η Αστυνομία ανάλογα με τους κινδύνους και τις ανάγκες». Όσον αφορά την τροπολογία της κ. Χαραλαμπίδου είπε πως εάν ψηφιστεί υπάρχει κίνδυνος να καταστεί αντισυνταγματικός ο νόμος, ενώ αναφέρθηκε στην δήλωση της νυν προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου ότι η ίδια αποποιείται του ωφελήματός της.

Η τροπολογία του ΑΚΕΛ ψηφίστηκε με 22 ψήφους υπέρ και 10 εναντίον.

Η τροπολογία της κ. Χαραλαμπίδου και της κ. Ατταλίδου καταψηφίστηκε με μόλις 2 ψήφους υπέρ και 30 εναντίον.

Η τροπολογία της κ. Ατταλίδου καταψηφίστηκε με 4 ψήφους υπέρ και 29 εναντίον.

Το σύνολο του ενοποιημένου κειμένου ψηφίστηκε σε νόμο ομόφωνα.