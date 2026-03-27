Η Δημοκρατική Παράταξη ολοκληρώνει την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου της για την επαρχία Αμμοχώστου, γνωστοποιώντας την υποψηφιότητα της κας Ιζαμπέλλας Ττάκκα.

Η ανακοίνωση της ΔΗΠΑ

Όπως είχε επισημάνει ο Πρόεδρος της Παράταξης κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη της περασμένης Δευτέρας, παρά το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο είχε ήδη καταρτιστεί πλήρως με έντεκα υποψηφίους, η ανακοίνωση ενός εξ αυτών εκκρεμούσε για ειδικούς λόγους.

Σήμερα, η εκκρεμότητα αυτή αίρεται, με την ένταξη της κας Ττάκκα στο ψηφοδέλτιο της επαρχίας Αμμοχώστου, όπου θα κατέχει τον αριθμό έντεκα.

Πρόκειται για μια αξιόλογη προσωπικότητα με έντονη εθελοντική δράση και ουσιαστική προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Διακρίνεται για τη σταθερή της διάθεση συμμετοχής στα κοινά, καθώς και για το ενεργό ενδιαφέρον της σε ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επαρχία Αμμοχώστου. Η υποψηφιότητά της ενισχύει περαιτέρω τη συλλογική προσπάθεια της Παράταξης για δυναμική, υπεύθυνη και ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος, η ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της Δημοκρατικής Παράταξης καλωσορίζουν την κα Ιζαμπέλλα Ττάκκα στην οικογένεια της ΔΗΠΑ και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει δημιουργικά στον κοινό αγώνα. Παράλληλα, της εύχονται καλή επιτυχία, όπως και σε όλους τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου της επαρχίας Αμμοχώστου.