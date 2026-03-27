Η Τουρκία τάσσεται υπέρ της ειρήνης και της ηρεμίας στην Κύπρο και η στρατιωτική παρουσία της στο νησί θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί αυτό, ανέφερε στα κατεχόμενα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και πρώην Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος είχε συναντήσεις στα κατεχόμενα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, μιλώντας σε εκπομπή του «Μπαϊράκ» και κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο κ. Ακάρ υποστήριξε ότι οι προσεγγίσεις της ε/κ πλευράς και της Ελλάδας στο Κυπριακό «απέχουν πολύ από την πραγματικότητα», λέγοντας ότι οι δημόσιες δηλώσεις τους διαφέρουν από τις εκφράσεις τους σε διμερείς και άτυπες συναντήσεις.

«Είτε πρόκειται για τη νότια Κύπρο, τους Ελληνοκύπριους, είτε για την Ελλάδα, τους Έλληνες, δυστυχώς, έχουν μια εγωιστική προσέγγιση, εντελώς απαλλαγμένη από συνείδηση, λογική, ιστορία και γεγονότα, και ερμηνεύουν τα πράγματα σύμφωνα με τη δική τους οπτική γωνία. Γνωρίζουν πραγματικά ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Το εκφράζουν πολύ ωραία σε διμερείς και άτυπες συναντήσεις. Αλλά δυστυχώς, όταν εμφανίζονται ενώπιον των καμερών ή του Τύπου, κάνουν ισχυρισμούς που δεν ευθυγραμμίζονται με τα γεγονότα».

Ο Χουλουσί Ακάρ ισχυρίστηκε ότι η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό παραμένει αμετάβλητη και τάσσεται υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

«Πάντα ήμασταν υπέρ της ειρήνης. Πάντα ήμασταν υπέρ της επίλυσης των διμερών σχέσεων μέσω διαλόγου. Πάντα ήμασταν υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με διπλωματικά μέσα. Το λέγαμε πάντα αυτό παντού και συνεχίζουμε να το λέμε. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θέση μας. Είμαστε εδώ για την ειρήνη και την ηρεμία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε εδώ μέχρι να επιτευχθεί ειρήνη και ηρεμία», είπε ο κ. Ακάρ.

ΚΥΠΕ