Το Κίνημα Οικολόγων θα παραμείνει στην Βουλή συνεχίζοντας την κοινοβουλευτική του δράση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας και της κοινωνίας, διαμηνύει εμφαντικά, ο πρόεδρος του Σταύρος Παπαδούρης σε συνέντευξη του στον «Φ». Τονίζει πώς τα 30 χρόνια ιστορίας των Οικολόγων και τα 25χρόνια συνεχούς κοινοβουλευτικής παρουσίας, με καθαρή, τίμια και αγωνιστική δράση, αποτελούν την δική τους παρακαταθήκη στον τόπο. Προσθέτει επίσης ότι το διακύβευμα των Οικολόγων για τις βουλευτικές εκλογές είναι η ενδυνάμωση της φωνής τους και η απόκτηση ενός πιο ρυθμιστικού ρόλου. Μιλά για όσα πλήγωσαν το Κίνημα στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και την επόμενη μέρα, στέλνοντας το μήνυμα πώς οι Οικολόγοι ουδέποτε υπήρξαν βάρκα μικροπολιτικών φιλοδοξιών, ούτε προσφέρονται ως τέτοιοι. Όπως λέει χαρακτηριστικά, η σταθερότητα και η συνέπεια που διακατέχει το Κίνημα, είναι αυτή που, οδηγεί κατά καιρούς, μεμονωμένα πρόσωπα στην έξοδο, ώστε να επιτύχουν τις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες. Εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για την επόμενη μέρα της Βουλής αλλά και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέσα από την κάλπη τω βουλευτικών εκλογών, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που θα προκύψουν, εάν οι πολίτες δεν λειτουργήσουν προσεχτικά.

– Το κρίσιμο ερώτημα σε αυτές τις βουλευτικές για τους Οικολόγους είναι ένα: Θα είναι και στην επόμενη Βουλή; Ποιες οι εκτιμήσεις σας και ποιος ο εκλογικός σας στόχος σε αυτές τις εκλογές;

– Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θα είναι στην επόμενη Βουλή και θα παραμείνει στην σωστή πλευρά της ιστορίας με την σωστή πλευρά της κοινωνίας. Το διακύβευμά μας για τις επερχόμενες εκλογές, είναι να αποκτήσει η φωνή μας έναν πιο ρυθμιστικό ρόλο στην Βουλή, ώστε να έχουμε την δυναμική να παράξουμε ακόμα περισσότερο κοινοβουλευτικό έργο και φυσικά, να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον απλό πολίτη, διεκδικώντας κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη μέσα από την Πολιτική Οικολογία.

– Πότε ολοκληρώνονται οι εκλογικές διεργασίες, πότε θα ανακοινώσετε ψηφοδέλτιο και ποιο είναι το προφίλ του ψηφοδελτίου των Οικολόγων;

– Έχουμε ήδη επικυρώσει την σύσταση του ψηφοδελτίου των Επαρχιών Λευκωσίας και Κερύνειας. Έχουν προγραμματιστεί και οι υπόλοιπες επαρχιακές συνελεύσεις για επικύρωση ψηφοδελτίων και των άλλων επαρχιών. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο με μια εξαιρετική δυναμική με υποψηφίους μέσα από την κοινωνία, φιλότιμους ανθρώπους που όχι μόνο βιώνουν και αναγνωρίζουν τα προβλήματα της κοινωνίας αλλά

φέρουν και εφαρμόσιμες κοστολογημένες προτάσεις. Ως πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος για τον έκαστο υποψήφιο που έχουμε στο ψηφοδέλτιο.

– Γιατί κάποιος να ψηφίσει Οικολόγους σε αυτές εκλογές; Ποια είναι η πολιτική σας πρόταση;

– Τα 30 χρόνια καθαρής, τίμιας και αγωνιστικής πορείας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι η δική μας παρακαταθήκη στον τόπο. Πετύχαμε πολλά, έστω και αν έχουμε μόνο δύο βουλευτές. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι η πλατφόρμα Nomoplatform, μέχρι αυτή την στιγμή, ένα μήνα πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, κατατάσσει στις πρώτες θέσεις με βάση μια σειρά από κριτήρια, εμένα και τον κ. Θεοπέμπτου. Εάν αυτό δεν είναι ένα δεδομένο ουσίας για έναν ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη, τότε τι είναι; Ευελπιστώ ότι θα βγούμε ενισχυμένοι από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, για να μπορέσουμε να σώσουμε ότι σώζεται στην μικρή μας Κύπρο, όπου η διαφθορά έχει δημιουργήσει μεγάλη ζημιά, ξεκινώντας από την τραπεζική αναλγησία μέχρι και την εγκληματική κρατική ανικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων του σήμερα.

– Την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό πώς την βλέπετε; Σας ανησυχεί η σύνθεση της νέας Βουλής; Θα μπορεί να λειτουργεί το κράτος;

– Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η σύνθεση της επόμενης Βουλής. Όταν από την μια βλέπουμε τα κόμματα που μας οδήγησαν σε εξαιρετικά δύσκολες μέρες, να παραμένουν δυνατά στην Βουλή και από την άλλη βλέπουμε νέα κόμματα που όχι μόνο συμπεριφέρονται με άκρατο λαικισμό, αλλά φέρουν ήδη δείγματα τάσης προς την διαφθορά και συνάμα ιδεολογική ταύτιση με κόμματα όπως ο ΔΗΣΥ, τότε θα έλεγα ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, γιατί όπως λέει και ένα παλιό κλασσικό ρητό, «με την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδεμία ευθύνη φέρομαι». Έρχονται σοβαρά θέματα εκποιήσεων, καταχρηστικών ρητρών, ενεργειακής φτώχειας, ακρίβειας και διαχείρισης. Τελικά, όσοι κυβέρνησαν την τελευταία 20ετία, οι οποίοι μας πουλούσαν σοβαρότητα και δήθεν σταθερότητα, είναι τα αποτελέσματα των δικών τους πολιτικών που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Συνεπώς, στην επόμενη Βουλή δεν χωρούν ούτε πολιτικές που μας έφεραν σε μεγάλες δυσκολίες, ούτε νέα κόμματα που αρέσκονται στον λαικισμό και στην πολιτική του τικ τοκ και της τοξικότητας. Ούτε με τοξικότητα, ούτε με βίντεος, ούτε με πλατιά λόγια θα λυθούν τα προβλήματα του κόσμου. Χρειάζεται εμπειρία, δοκιμασμένη αξιοπιστία και καταγεγραμένα αποτελέσματα.

– Ο ρόλος των Οικολόγων σε αυτό το σκηνικό ποιος θα είναι; Με ποιους θα μπορούσατε να έχετε συνεργασία;

– Ως Οικολόγοι, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες που αφορούν πρωτοβουλίες με παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου. Την τελευταία πενταετία, έχουμε ετοιμάσει πέραν των 250 προτάσεων νόμου, εκ των οποίων οι πλείστες είναι δικές μας και τις οποίες συνυπόγραψαν μεμονωμένοι βουλευτές ή άλλα κόμματα. Με αυτό τον τρόπο, οι προτάσεις που θέτουμε ενώπιων της Ολομέλειας βρίσκουν αποτέλεσμα ή έχουν περισσότερες πιθανότητες για θετική κατάληξη. Μπορώ να πω, ότι με αυτές τις συνεργασίες, έχουμε καταγράψει πολυάριθμες κοινοβουλευτικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και χαίρομαι που είναι όλες προς όφελος του απλού πολίτη. Δυστυχώς, κάποιοι εκ των βουλευτών άλλων κομμάτων που συνεργαζόμασταν, ειδικά για τα θέματα της προστασίας των δανειοληπτών, δεν θα κατέλθουν στις επερχόμενες εκλογές ως υποψήφιοι. Συνεπώς, αυτή η επιπρόσθετη στήριξη που είχαμε, θα πρέπει να καλυφθεί από περισσότερους βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων στην νέα βουλή.

– Με το νέο εκλογικό χάρτη, ενδεχομένως να έχουμε και νέα σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό σας προβληματίζει;

– Δεν σας κρύβω, ότι τόσο η απειρία, όσο και η εμμονή για συνεχή παραγωγή βίντεο από ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς νέων κομμάτων, με ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι στο Εθνικό Συμβούλιο συζητούμε σοβαρά θέματα που ενίοτε είναι και εμπιστευτικά. Θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την διαχείριση κρίσιμων γεγονότων και το κυπριακό πρόβλημα, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ούτε με αφέλεια, ούτε με λαϊκισμό. Απέναντι μας έχουμε τον τούρκο κατακτητή, η Κύπρος βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη γεωγραφική περιοχή, έχουμε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την εθνική μας κυριαρχία και σε όποιαδήποτε περίπτωση αυτή η πληροφόρηση διοχετευόταν προς τα έξω, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως αυτό θα έφερνε σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση την χώρα μας.

– Αποδέχεστε τον όρο «συστημικά» και «αντισυστημικά» κόμματα; Οι Οικολόγοι είναι πλέον μέρος του συστήματος μετά από τόσα χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας;

– Αυτοί οι όροι συνήθως εκφράζονται λανθασμένα τόσο από τα νεοσύστατα κόμματα, όσο και από πολίτες που παρασύρονται από λαϊκίστικα συνθήματα. Μια μικρή βάση της κοινωνίας μας θεωρεί όλα τα κόμματα που κουβαλούν μια ιστορία πολλών χρόνων, ως συστημικά. Αυτό όμως είναι ένα λανθασμένο κριτήριο, που οδηγεί σε άδικο τσουβάλιασμα πολλές φορές και τους Οικολόγους. Οι Οικολόγοι μετρούν 30 χρόνια ζωής και 25 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Σε αυτή την πολύχρονη πορεία δεν θα βρείτε ούτε ένα στέλεχος του Κινήματος να εμπλέκεται σε διαφθορά και πελατειακές σχέσεις. Θα βρείτε μόνο, τόνους λάσπης από τις στρατιές των τρολλς των μεγαλύτερων παλιών κομμάτων και πάμπολλες προσπάθειες του συστήματος να αφήσει εκτός βουλής τους Οικολόγους. Το ίδιο το σύστημα εφευρίσκει και νέους τρόπους κάθε φορά, στην προσπάθεια του να σβήσει την μόνη καθαρή φωνή στην Βουλή. Βεβαίως, ούτε και τώρα θα του κάνουμε την χάρη. Πως μπορεί λοιπόν, ένα κίνημα σαν τους Οικολόγους, να θεωρείται συστημικό; Ιστορικό ναι, συστημικό όχι !!

– Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας στη νέα Βουλή; Υπάρχει μια ανησυχία λόγω των εξελίξεων στο Ιράν, για το θέμα της ενέργειας αλλά και για την ακρίβεια. Έχετε προτάσεις;

– Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω πως υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών ότι οι Οικολόγοι ασχολούνται μόνο με την φύση και τα ζώα. Κι όμως, η Πολιτική Οικολογία έχει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών εφαρμόσιμων προτάσεων. Προτάσεων που αφορούν την διεθνή και ευρωπαική πολιτική, την ασφάλεια, την οικονομία, την ποιότητα ζωής των πολιτών, την δικαιοσύνη, την διαφάνεια και την λογοδοσία, την προστασία των καταναλωτών, τα θέματα υγείας και παιδείας και βεβαίως, το κυπριακό πρόβλημα. Τριάντα χρόνια συνεπείς στον ρόλο και το έργο μας, με στοχοπροσήλωση συνεχίζουμε τον αγώνας μας, με κοστολογημένες, ρεαλιστικά εφαρμόσιμες προτάσεις. Έτσι συνεχίζουμε να πορευόμαστε και με την νέα βουλή.

Όπως προανέφερα, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη γεωγραφική περιοχή, σε ένα νησί, αποκομμένο από άλλες χώρες της Ε.Ε. Με δεδομένο αυτό αλλά και τους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην γειτονιά μας, αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η αναγκαιότητα τόσο για ενεργειακή όσο και για σιτιστική αυτονόμηση της Κύπρου. Τραγικό δυστύχημα του κράτους μας, είναι ότι δεν εφάρμοσε ποτέ τις προτάσεις που για χρόνια καταθέτουμε ως Οικολόγοι. Το αποτέλεσμα; Ανασφάλεια, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια. Χρειάζεται άμεσα, έστω και τώρα, να ενισχυθεί το ενεργειακό δίκτυο ώστε να δέχεται όλη την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, να ενισχυθεί ο γεωργικός τομέας και να εφαρμόσει νέες γεωργικές πρακτικές, πιο βιώσιμες και ανθεκτικές και να προχωρήσει τάχυστα η κυβέρνηση με τις εξαγγελίες των μέτρων που αφορούν το υδατικό. Εμείς, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η Κύπρος να καταφέρει να έρθει στο σημείο να αυτοσυντηρείται από ενέργεια, από ύδωρ και από τροφή. Οι προτάσεις μας είναι εκεί και έχουν υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. Το μόνο που χρειάζεται, είναι να μετατραπούν οι εξαγγελίες σε έργα.

– Με το θέμα των εκποιήσεων, τι αναμένετε να γίνει; Θα υπάρξει κατάληξη; Και το ζητούμενο είναι εάν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα και εάν θα θωρακιστούν οι δανειολήπτες;

– Στο θέμα των εκποιήσεων βγήκαμε μπροστά ευθύς εξ΄αρχής. Έχουμε πετύχει τρεις αναστολές εκποιήσεων και οι προτάσεις μας για τα σχέδια που προτείναμε έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, έμειναν μερικές εκατοντάδες οικογένειες εκτεθειμένες, είτε λόγω διαστρεύλωσης των συμβούλων τους, είτε έχουν καταστεί θύματα των καταχρηστικών ρητρών των δανειακών τους συμβάσεων και κατ΄επέκταση της αναλγησίας των τραπεζών και των ξένων funds. Σήμερα, έχουμε τέσσερεις προτάσεις νόμου που εκκρεμούν για ψήφιση στην Ολομέλεια. Εκεί θα διαφανεί και η πρόθεση των υπολοίπων κομμάτων, στο κατά πόσο είναι πρόθυμοι να συμπορευτούν με τους Οικολόγους και έστω και τώρα, να σώσουμε ότι μπορεί να σωθεί. Εμείς, έχουμε να παρουσιάσουμε μια συνέπεια την τελευταία δεκαπενταετία, βρισκόμενοι στο πλευρό των δανειοληπτών. Ας ακολουθήσουν επιτέλους και τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να επιτύχουμε την θωράκιση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Δεν είμαστε κόμμα των σαλονιών αλλά της δράσης

– Οι πληγές του κινήματος έχουν κλείσει; Πέρασε αρκετά δύσκολα το κίνημα τα τελευταία χρόνια…

– Το Κίνημα μας όντως πέρασε μια δυσκολία μέσα στο 2023, μια δυσκολία που όχι μόνο δεν μας άφησε πληγές, αλλά έφερε και νέες ευκαιρίες για μια πιο υγιή διεύρυνση, μακριά από τοξικότητες και ψευδοδογματισμούς. Άλλωστε, το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, ουδέποτε υπήρξε βάρκα μικροπολιτικών φιλοδοξιών, ούτε προσφέρεται ως τέτοιο. Αυτή η σταθερότητα και η συνέπεια, οδηγεί κατά καιρούς, μεμονωμένα πρόσωπα στην έξοδο, ώστε να επιτύχουν τις δικές τους προσωπικές φιλοδοξίες. Στο Κίνημα μας, παραμένουμε συνεπείς απέναντι σε όσα πρεσβεύει η Πολιτική Οικολογία, πορευόμαστε με αγάπη, με ανιδιοτέλεια και με σεβασμό στην διαφορετική άποψη.

Απορρίπτουμε δε, την όποια μορφή ετσιθελισμού, οπορτουνισμού και ευκαιριακών πολιτικών δράσεων. Να θυμίσω, πως όταν κάποιοι άνθρωποι το 1996 έφεραν την Πολιτική Οικολογία στο προσκήνιο, δεν ήταν μόδα. Τώρα, βλέπουμε σχεδόν όλα τα κόμματα, να αυτοπλασάρονται ως φιλοπεριβαλλοντικά, στην ουσία όμως, μένουν στα μεγάλα αλλά κούφια λόγια. Το Κίνημα μας, τον τελευταίο χρόνο καταγράφει ρεκόρ εγγραφής νέων μελών, όπου σε μετρήσιμο ποσοστό σε σχέση με το 2023, έχουμε διπλασιάσει τα μέλη μας. Συνεπώς, όχι μόνο δεν άφησε πληγές αυτή η δυσκολία, αλλά το Κίνημα Οικολόγων, πέτυχε μια πιο δυναμική, ελπιδοφόρα και αισιόδοξη επανεκκίνηση για την συνέχιση της πορείας και των αγώνων του.

– Το ενδεχόμενο οι Οικολόγοι να μείνουν εκτός Βουλής, τι θα σημαίνει;

– Οι πολίτες – από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο κι αν προέρχονται – είτε διαφωνούν είτε συμφωνούν με την πολιτική οικολογία, αναγνωρίζουν τόσο την καθαρότητα όσο και το έργο μας. Αναγνωρίζουν ότι δεν είμαστε ένα κόμμα των σαλονιών. Αναγνωρίζουν ότι είμαστε ένα κόμμα της δράσης και της πρωτοβουλίας. Αναγνωρίζουν ότι είμαστε καθαροί και τίμιοι.

Τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτών, κράτησαν το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στην Βουλή, ακόμα και όταν τα δύο μεγάλα κόμματα στην προσπάθεια τους να μας αφήσουν εκτός Βουλής με την αύξηση του εκλογικού μέτρου, ακόμα και όταν στις περασμένες εκλογές, ενορχηστρωμένα μας πετούσαν τόνους λάσπης. Συνεπώς, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι Βουλή χωρίς την φωνή του Κινήματος Οικολόγων δεν λογιέται. Βουλή χωρίς Οικολόγους, δάσος δίχως δέντρα.

Στην 25χρονη πορεία μας στην Βουλή, εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν 16 κόμματα. Οι Οικολόγοι είναι και θα παραμείνουν στην Βουλή.

– Στο θέμα της Προεδρίας της Βουλής, πώς θα λειτουργήσουν οι Οικολόγοι; Θα επιδιώξετε συνεργασίες και σε ποιο πλαίσιο;

– Είναι πολύ νωρίς ακόμα για τέτοιες προβλέψεις. Θα αναμένουμε να δούμε την επόμενη σύνθεση της βουλής και τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Να θυμίσω ότι το 2021 είχαμε προτείνει για πρόεδρο της Βουλής τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Ευελπιστώ, ότι θα έχουμε πιο ρυθμιστικό ρόλο από τον Ιούνη του 2026. Η προεδρία της Βουλής είναι το λιγότερο που μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ίδια η σύνθεση, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα για επίλυση και πρέπει μέσα από αυτή μας την προσπάθεια να έχουμε σύμμαχους, έστω και μεμονωμένους βουλευτές, αντί κομμάτων.

– Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών , θα είναι τροχιοδεικτικό και για τις προεδρικές εκλογές του 2028 πιστεύετε;

– Σίγουρα θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, όμως δεν θα το χαρακτήριζα ως τροχιοδεικτικό. Να μην ξεχνάμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα αυτή την στιγμή, ανήκουν έστω και τυπικά, στην αντιπολίτευση. Μέχρι το 2028 μπορούν πολλά δεδομένα να αλλάξουν. Υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στην χώρα μας, με πολέμους στις γείτονες χώρες, με την διόγκωση της ακρίβειας, με την ενεργειακή φτώχεια να διευρύνεται, με την στεγαστική κρίση κ.ο.κ. Έπειτα, είναι και οι συμμαχίες των μεγάλων κομμάτων οι οποίες αλλάζουν αναλόγως και κατά το δοκούν σύμφωνα και με τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα, αντί για το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Βουλής, θεωρώ ότι δεν καθορίζει σε σημαντικό βαθμό το όποιο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2028.