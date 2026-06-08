Πραγματοπιείται σήμερα, στη Λευκωσία, Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επικεντρωθεί στις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Άτυπη Συνάντηση συγκεντρώνει τους Υπουργούς Άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συζήτηση βασικών προτεραιοτήτων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

«Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας, με έμφαση στην αμυντική ετοιμότητα και στον συντονισμό των ευρωπαϊκών προσπαθειών στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας», αναφέρεται.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα Δευτέρα, οι Υπουργοί Άμυνας, μεταξύ άλλων, θα έχουν στρατηγικές συζητήσεις σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στον τομέα της άμυνας προς την Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην κινητοποίηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕΑ) που προορίζονται για στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Σε γεύμα εργασίας, θα πραγματοποιηθεί άτυπη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στις εξελίξεις στο εξελισσόμενο στρατηγικό περιβάλλον.

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας παρέθεσε χθες δείπνο προς τιμή των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συμμετάσχουν στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σε ανάρτησή του στο ‘Χ’, ο Υπουργός Αμυνας Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι “καλωσόρισα τους Ευρωπαίους ομολόγους μου στην Κύπρο, εξέφρασα την πεποίθηση ότι οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου θα διεξαχθούν σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με προσανατολισμό στο μέλλον και με γνώμονα την κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ικανή να προστατεύει τους πολίτες της, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας”.

Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί Άμυνας επισκέφθηκαν χθες την παλιά πόλη της Λευκωσίας, όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία της Κύπρου και τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974.

“Η επίσκεψη ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Λευκωσίας ως της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, καθώς και τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία” έγραψε στο ‘Χ’ ο κ. Πάλμας.

Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να συμμετάσχει στην Άτυπη Συνάντηση θα γίνει δεκτός το απόγευμα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

ΚΥΠΕ