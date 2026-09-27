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Η νέα αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάκη Κεραυνού και η διάσταση που έλαβε αυτή, εν τη απουσία μάλιστα του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, προκάλεσαν έναν εκνευρισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ήταν αυτός που τελικά ανέλαβε ρόλο πυροσβέστη, επικοινωνώντας τόσο με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ όσο και με τον Υπουργό Οικονομικών της Κυβέρνησής του και ζητώντας τους να ρίξουν τους τόνους της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Μια παρέμβαση η οποία, τουλάχιστον από την πλευρά του Μάκη Κεραυνού, είχε ανταπόκριση, αφού οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από το περιβάλλον του Υπουργού Οικονομικών διαμηνυόταν προς δημοσιογραφικούς κύκλους πως δεν θα γινόταν καμία άλλη τοποθέτηση για το θέμα του GSI. Ο Μάκης Κεραυνός είχε βρεθεί, εξάλλου, την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου και παρέδωσε στην Πρόεδρο του Σώματος τον Προϋπολογισμό για το νέο έτος.

Ιδιωτικά, βέβαια, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης συζητήθηκε, όπως λένε οι πληροφορίες, με την Αννίτα Δημητρίου, χωρίς ωστόσο να γίνει οποιαδήποτε δημόσια αναφορά επί του θέματος.

Από πλευράς προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος υπήρξαν, ωστόσο, διάφορες τοποθετήσεις επί του θέματος τις τελευταίες μέρες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος βγήκε ο ίδιος σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα όσα είπε ο Μάκης Κεραυνός στην τηλεοπτική παρέμβασή του την περασμένη Τρίτη στον ΑΝΤ1.

Ο τελευταίος, βέβαια, απαντούσε στην τοποθέτηση του προέδρου του ΔΗΚΟ σε συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή στον «Πολίτη». Οι αναφορές, ωστόσο, του Υπουργού Οικονομικών και ιδιαίτερα ο χαρακτηρισμός «γελοιότητες», θεωρήθηκαν υπέρ του δέοντος αιχμηρές και πρσβλητικές για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, αλλά και για το ΔΗΚΟ γενικότερα.

Κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν πως η αντιπαράθεση Νικόλα Παπαδόπουλου – Μάκη Κεραυνού έχει κυρίως προσωπικό χαρακτήρα. Οι σχέσεις των δύο τα τελευταία χρόνια δεν είναι οι καλύτερες. Όπως και γενικότερα οι σχέσεις του Υπουργού Οικονομικών με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Μια διαφορά η οποία πάει πίσω στον χρόνο και στην εποχή της εσωτερικής ρήξης στο ΔΗΚΟ, που οδήγησε τελικά στη διάσπαση και στη δημιουργία της Δημοκρατικής Παράταξης. Δηκοϊκοί κύκλοι θεωρούν τον Μάκη Κεραυνό περισσότερο ΔΗΠΑ παρά ΔΗΚΟ και ότι, την περίοδο της διάσπασης, δεν απέτρεψε ή, κατά κάποιους άλλους, παρότρυνε παρασκηνιακά τη στήριξη της ΔΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο διορισμός του Μάκη Κεραυνού στο Υπουργείο Οικονομικών, με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έγινε με εισήγηση του Μάριου Καρογιάν, ως προσωπικότητα κοινής αποδοχής. Εισήγηση η οποία έγινε τελικά αποδεκτή, αλλά συχνά-πυκνά, στα πηγαδάκια δηκοϊκών κύκλων, όταν η συζήτηση στρέφεται προς τον Υπουργό Οικονομικών, υποδεικνύεται, και μάλιστα εντόνως, πως αυτός που πρότεινε τον διορισμό του ήταν ο Μάριος Καρογιάν.

Βέβαια, ο Μάκης Κεραυνός έχει συνδέσει το όνομά του με το ΔΗΚΟ και τον χώρο του Κέντρου, αλλά και με τον Τάσσο Παπαδόπουλο, του οποίου θεωρείτο ένας εκ των στενότερων συνεργατών ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του.

Ο προηγούμενος κύκλος της δηκοϊκής μουρμούρας για τον Μάκη Κεραυνό ήταν το καλοκαίρι, όταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος έθετε επιτακτικά προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αίτημα για ανασχηματισμό, με απομάκρυνση του Υπουργού Οικονομικών και αντικατάστασή του με άτομο που θα του υποδείκνυε το ΔΗΚΟ.

Αυτό που έβγαινε προς τα έξω ήταν ότι το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα της συμπολίτευσης που είχε κοινοβουλευτική παρουσία μετά τις βουλευτικές εκλογές, δικαιούτο να έχει συμμετοχή στην Κυβέρνηση με εκπροσώπηση σε δύο σημαντικά Υπουργεία, όπως είναι το Οικονομικών και το Εσωτερικών. Μέσα από το παρασκήνιο περνούσε και το μήνυμα ότι υπήρχε δυσαρέσκεια σε κομματικούς κύκλους του ΔΗΚΟ για το γεγονός ότι μέσα από την κάλπη των βουλευτικών εκλογών στις… περιοχές του Μάκη Κεραυνού έβγαινε… η ΔΗΠΑ.

Επί της ουσίας του θέματος και ανεξαρτήτως των όσων λέγονται, είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Νικόλα Παπαδόπουλου και Μάκη Κεραυνού, οι οποίες δεν εξαντλούνται μόνο στο θέμα του GSI, αλλά διευρύνονται και σε άλλα ζητήματα οικονομικής πολιτικής. Αυτό, άλλωστε, βγαίνει και μέσα από τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου σε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές παρουσίες του, την περασμένη Πέμπτη, στη μεσημβρινή εκπομπή του ALPHA.

«Να σας δώσω έναν κατάλογο αποφάσεων της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη που δεν εφαρμόζονται λόγω του Υπουργείου Οικονομικών. Είχαμε τη συμφωνία για τα ταμεία προνοίας, την ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν την εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών. Είχαμε τη συμφωνία για τους κουρεμένους καταθέτες και τους κατόχους ομολόγων. Έγιναν κάποιες πληρωμές το 2025 και έκτοτε δεν τους έχει γυρέψει κανένας. Δεν εφαρμόζει τη συμφωνία το Υπουργείο Οικονομικών.

Έχουμε τη συμφωνία της Ένωσης Δήμων με το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι δαπάνες της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι το 1,5% των πραγματικών δαπανών του προϋπολογισμού, μια σωστή συμφωνία, δεν την εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε την περίπτωση των συμφωνιών με τους κτηνοτρόφους για την απώλεια κέρδους λόγω αφθώδους πυρετού, διαφώνησε με αυτή τη συμφωνία το Υπουργείο Οικονομικών. Το GSI είναι ακόμη ένα παράδειγμα», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

Υπάρχει, βέβαια, και η ανάγνωση που θέλει τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να μην… τα βρίσκει με τον Μάκη Κεραυνό, διότι ο τελευταίος δεν λέει «ναι» σε κομματικά αιτήματα.

Διατάραξη των ισορροπιών

Σε κάθε περίπτωση, η διαφωνία Μάκη Κεραυνού – Νικόλα Παπαδόπουλου και, ευρύτερα, με το ΔΗΚΟ είναι γεγονός ότι διαταράσσει γενικότερα τις ισορροπίες της συνεργασίας Κυβέρνησης – ΔΗΚΟ. Και αυτό σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο πλευρών είχαν ενδυναμωθεί, μετά και την ενίσχυση της δηκοϊκής παρουσίας στο κυβερνητικό σχήμα.

Από το Προεδρικό, αυτό που βγαίνει ως μήνυμα είναι ότι η συνεργασία Νίκου Χριστοδουλίδη – ΔΗΚΟ είναι «κλειδωμένη» και για τη συνέχεια, αλλά και ενόψει προεδρικών εκλογών. Δηλώσεις και τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου και άλλων ηγετικών και πρωτοκλασάτων στελεχών, όπως του ΓΓ του κόμματος Γιώργου Σολωμού ή του βουλευτή Χρύση Παντελίδη, στέλνουν το μήνυμα πως τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στις δηλώσεις του στον ALPHA, έριξε μάλιστα το βάρος της ευθύνης για την αντιπαράθεσή του με τον Μάκη Κεραυνό στον ίδιο τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Αυτή η εικόνα που εκπέμπεται ότι άλλα συμφωνεί η Κυβέρνηση και άλλα εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών, εμείς θεωρούμε ότι του πρώτου που κάνει ζημιά είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι θέματα που πρέπει να τα δει ο ίδιος, σε σχέση με τη λειτουργία της Κυβέρνησής του. Και αφήνω κατά μέρους τους απαράδεκτους και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε εναντίον μου, εναντίον του ΔΗΚΟ, της πολιτικής, που θεωρούμε ότι υποβιβάζουν το επίπεδο της πολιτικής στον τόπο μας», είπε.

Από τις διαφωνίες και τη μουρμούρα, βέβαια, μέχρι τη δημιουργία προϋποθέσεων για αποχώρηση από το κυβερνητικό σχήμα, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Οι αντιπαραθέσεις και οι υψηλοί τόνοι, σε συνδυασμό με την όλη περιρρέουσα για φλερτ του Νικόλα Παπαδόπουλου με την Αννίτα Δημητρίου, ευνοούν και τα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν στο παρασκήνιο.

Με τελευταίο αυτό που θέλει τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ να κατέρχεται ο ίδιος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, για να… αφήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη εκτός δεύτερου γύρου, ανοίγοντας για τον ίδιο τον δρόμο μιας συνεργασίας με την Αννίτα Δημητρίου για στήριξή της στην Προεδρία της Δημοκρατίας και παίρνοντας ο ίδιος ως αντάλλαγμα την Προεδρία της Βουλής. Κάποιοι βέβαια, υποδεικνύουν πώς μια τέτοια κίνηση, μπορεί να είναι και η… οριστική διάλυση του ΔΗΚΟ.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις

Η όλη ιστορία ήταν αρκετή για να αναδείξει και τις διαφορετικές τάσεις εντός του ΔΗΚΟ. Σε αντίθεση με τους υψηλούς τόνους των Νικόλα Παπαδόπουλου, Χρύση Παντελίδη και Γιώργου Σολωμού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Πανίκος Λεωνίδου, μίλησε για εκτόνωση της κρίσης και συνάντηση του προέδρου του ΔΗΚΟ με τον Υπουργό Οικονομικών, παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, προκειμένου να τα βρουν μεταξύ τους.

Ο δε Υπουργός Ενέργειας και εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ, Μιχάλης Δαμιανός, επαναλάμβανε και αυτός τη θέση ότι «το ΔΗΚΟ έχει υποψήφιο για το 2028», ενώ ο τέως βουλευτής του κόμματος Παύλος Μυλωνάς, με ανάρτησή του, ήταν έντονα επικριτικός κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη στάση του στο θέμα του GSI.