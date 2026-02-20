Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα του υπουργείου Εσωτερικών παγκυπρίως για την κατοχή και χρήση τουρκοκυπριακών περιουσιών. Η έρευνα, όπως διευκρίνισε και χθες ο υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου μιλώντας στην δημοσιογράφο Κάτια Σάββα («Alpha Ενημέρωση») δεν ήταν δειγματοληπτική, αλλά επί του συνόλου. Γνωρίζουμε, μάλιστα, ότι ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 και έριξε φως σε όλες τις παραμέτρους. Όπως προκύπτει, δυστυχώς, τα πρωτεία στις παραβιάσεις συμβάσεων για μίσθωση τ/κ περιουσιών κατέχει η Πάφος. Συγκεκριμένα, σε έρευνα για περιουσίες που είναι μισθωμένες σε δήμους εντοπίστηκαν 31 παριαβιάσεις παγκύπρια. Απ΄ αυτές οι 18 χρεώνονται στον Δήμο Πάφου. Στον δε πίνακα με τις μισθώσεις σε κοινότητες των επαρχιών καταγράφονται 47 παραβιάσεις, ενώ οι 33 εξ αυτών έγιναν από κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Εδώ να θυμίσουμε και τις αποκαλύψεις του «Φ» για τον Μούτταλο και άλλες περιοχές που εμπίπτουν στα δημοτικά όρια της πόλης. Το μόνο παρήγορο είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών από το 2024 το έχει πάρει ζεστά το θέμα. Ίδωμεν…

Φ.Μ.