Μόνο τρεις από τους έξι ευρωβουλευτές της Κύπρου ενέκριναν ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με αφορμή την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το ψήφισμα αναφερόταν στην αποκλειστική ευθύνη της Ρωσίας και των συμμάχων της για τον πόλεμο και τα εγκλήματα που συνεχίζονται, σημείωνε πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία πρέπει να υποστηρίζεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ζητούσε περισσότερες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ενέκριναν το ψήφισμα οι Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα και Κώστας Μαυρίδης. Ο Γιώργος Γεωργίου απουσίαζε, ο Γεάδης Γεάδη τήρησε αποχή και -ασφαλώς- ο Φειδίας Παναγιώτου ψήφισε εναντίον. Ο τελευταίος, που διαλαλεί ότι δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και για αυτό καταψηφίζει την αποδέσμευση κονδυλίων για την Ουκρανία, θα πρέπει να εξηγήσει ποιο ήταν το πρόβλημα με το εν λόγω ψήφισμα, ενώ ο κ. Γεάδη ακολούθησε τη φιλορωσική στάση της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, φανταζόμαστε.

Κατά τα άλλα, οι ίδιοι που συμφωνούν με την απόρριψη ψηφισμάτων ή νομοσχεδίων που αφορούν την ουκρανική αντίσταση, καταγγέλλουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που δεν αναφέρεται στην τουρκική κατοχή της Κύπρου. Θα έπρεπε ναι, αλλά ας μην το ζητούν όσοι υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή/κατοχή της Ουκρανίας και τον Ρώσο δικτάτορα.

ΑΛ.ΜΙΧ.