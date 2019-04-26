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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Plus TV μάς λέει τα αγαπημένα της σημεία για καφέ, φαγητό και ποτό στην πόλη της, τη Λεμεσό.



Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Τα Σαββατοκύριακα στο Columbia Beach με φίλους. Καθημερινά στον καναπέ του σπιτιού μου, πάντα ένα καφεδάκι είναι απαραίτητο πριν ξεκινήσω τη μέρα μου.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Boho Restobar, για φαγητό, ποτό και brunch, γιατί βρίσκεται στην παλιά πόλη, στο γραφικό δρομάκι Ζικ Ζακ.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Στο Charcoal Grill στον Εναέριο Λεμεσού, εδώ και χρόνια επιλέγω κοτόπουλο φιλέτο στη σχάρα, το φτιάχνουν εκπληκτικά.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Στην ταβέρνα Φόρσος στη Μουτταγιάκα, 5 λεπτά έξω από τη Λεμεσό, όπου το καλοκαίρι έχει και υπέροχη αυλή γεμάτη λουλούδια.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Ο Ωραίος Τρελός για όλες τις μέρες της βδομάδας. Θα φας καλά και θα σου ανεβάσουν και τη διάθεση.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Δεν είναι κρυμμένο, αλλά θα σου πω τον Μόλο ιδιαίτερα την ώρα που δύει ο ήλιος. Είσαι δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνεις τον καφέ ή το φαγητό σου, κάνεις τη βόλτα σου και απολαμβάνεις τα χρώματα του ουρανού. Δεν υπάρχει πιο όμορφος τρόπος να κλείσεις τη μέρα σου.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Το Pier One και κάθε φορά η παραγγελία μου είναι η ίδια. Volcano rolls, με κρασάκι και φυσικά «Σφαίρα» γλυκό για το τέλος!

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Η ιταλική και συνήθως την απολαμβάνω στη Λεμεσό, στο εστιατόριο Cicchetteria.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το Jimmy’s killer prawns γιατί θα βρεις φαγητό για όλα τα γούστα, από θαλασσινά μέχρι είδη σχάρας, σε πολύ καλές τιμές.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Στο Μαντάμ ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της τοποθεσίας του, μιας και βρίσκεται στην Πλατεία Ηρώων.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο Pralina. Δοκιμάστε το Princess όταν το επισκεφθείτε, το λατρεύω!

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης μου, για τις βόλτες, τα καφέ, τις βραδινές εξόδους πάνω στη θάλασσα, από τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια, μέχρι σήμερα. Και φυσικά οι Πλάτρες που θεωρώ πως έχουν το καλύτερο κλίμα από όλο το νησί!



INFO: Columbia Beach, Προμαχών Ελευθερίας 6, Αγ. Αθανάσιος. Boho Restobar, Ζικ Ζακ 3, Λεμεσός. Charcoal Grill, Τζον Κένεντι 4, Εναέριος. Φόρσος, Αγίου Ελευθερίου 49, Μουτταγιάκα. Ωραίος Τρελός, Καλλικράτους 14, Λεμεσός. Pier One, Παλιό Λιμάνι Λεμεσού. Cicchetteria, Αγίου Ανδρέου 292, Λεμεσός. Jimmy’s Killer Prawns, Γεώργιου Γρίβα Διγενή 12, Λεμεσός. Μαντάμ, Ανδρέα Δρουσιώτη 24, Πλατεία Ηρώων. Pralina Experience, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 224, Λεμεσός.