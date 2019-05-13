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Ο αγαπημένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μάς εκμυστηρεύεται τα δικά του μυστικά για φαγητό, ποτό και καφέ στην Κύπρο.





Πού απολαμβάνεις περισσότερο τον πρωινό καφέ σου; Συνήθως τον πρωινό καφέ τον απολαμβάνω στο γραφείο αλλά τα Σαββατοκύριακα θα με βρεις στα Starbucks.

Ποια η αγαπημένη σου αυλή στην πόλη που ζεις; Η αγαπημένη αυλή στην πόλη είναι η Γιαγιά Βικτωρία στο κέντρο της Λευκωσίας.

Πού θα φας τα καλύτερα σουβλάκια; Είμαι πολύ τυχερός γιατί τα καλύτερα σουβλάκια τα κάνει ο Μάριος, το σουβλατζίδικο της γειτονιάς μου στον Στρόβολο.

Τους πιο πλούσιους και ποιοτικούς μεζέδες; Εδώ και χρόνια νομίζω τους καλύτερους μεζέδες τους βρίσκεις στην ταβέρνα Ζαννέτος, περάσαμε όλοι από εκεί.

Αγαπημένο μαγαζί στη γειτονιά; Πρόσφατα μετακόμισα από τον Στρόβολο που είναι το πατρικό μου και ήρθα στην Αγλαντζιά και ανακάλυψα τη σπιτική Chris Pizza στο Γέρι. Έχω τρελαθεί με την Cyprus pizza.

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στην πόλη; Θα σας το πω αλλά να μείνει μεταξύ μας. Σοκολατερί Caprise.

Ποιο εστιατόριο ξεχωρίζεις; Ποιο πιάτο παραγγέλνεις κάθε φορά που το επισκέπτεσαι; Εστιατόριο που ξεχωρίζω είναι το Mouson στο κέντρο της πόλης, Το αγαπημένο μου πιάτο είναι ο σολομός με γλυκοπατάτα!

Ποιο το αγαπημένο σου είδος κουζίνας και ποιο είναι το καλύτερο μέρος στην Κύπρο για να το απολαύσεις; Είμαι Κυπραίος 100%. Το καλύτερο μέρος, με το πιο απολαυστικό φαγητό είναι η κουζίνα της μαμάς μου. Τα κουπέπια και τα μακαρόνια του φούρνου της Άντρης, δεν παίζονται.

Το καλύτερο διαχρονικό στέκι; Το καλύτερο στέκι για τις παρέες είναι η Μαρινοπαρέα στο Ζύγι, υπέροχα παγωτά, γλυκά και έχεις και τη θάλασσα στα πόδια σου.

Πού θα πιεις το καλύτερο κοκτέιλ; Το καλύτερο κοκτέιλ, νομίζω όλοι το ξέρετε, θα το βρείτε στο Skinny Fox.

Πού θα βρεις πιο απολαυστικό γλυκό; Στο San Remo, εκεί κάνω τις αμαρτίες μου με τα γλυκά.

Ποιο μέρος του νησιού έχεις συνδέσει με τις πιο όμορφές σου αναμνήσεις; Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ, θα πω τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα. Εκεί πήγα διακοπές πρώτη φορά με τους φίλους μου βγήκα μέχρι το πρωί και διασκέδασα μέχρι τελικής πτώσης και εκεί κάναμε τις νεανικές μας τρελές. Γενικά το καλοκαίρι πάντα θα πάμε διακοπές έστω και για λίγο σε αυτές τις περιοχές του νησιού μας.

INFO: Γιαγιά Βικτωρία, Προδρόμου 131, Στρόβολος και Λιπέρτη 80-82, Λευκωσία. Σουβλάκια-Ταβέρνα Μάριος, Αριστοφάνους, Στρόβολος. Ταβέρνα Ζαννέτος, Τρικούπη 65, Παλιά Λευκωσία. Chris Pizza, Γερίου 27, Γέρι. Mouson, Μπουμπουλίνας 15, Λευκωσία. Caprise: Chocolates & Nuts, Ιφιγενείας και Στασίνου 45Α, Λευκωσία. Μαρινοπαρέα, μαρίνα Ζυγίου, Ζύγι. Skinny Fox, Μενάνδρου 14, Λευκωσία. San Remo, Περικλέους 83, Στρόβολος.

Περιοδικό Go, τεύχος 62.