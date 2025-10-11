Το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 ο Παρθενώνας θα έχει απελευθερωθεί πλήρως από τις σκαλωσιές, διαβεβαιώνει η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη.

Μια σπάνια και καθηλωτική εικόνα του Παρθενώνα έχουν τις τελευταίες μέρες τη δυνατότητα να παρατηρήσουν κάτοικοι και τουρίστες στην Αθήνα, καθώς αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του ναού.

Η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου. Ωστόσο, η εικόνα αυτή θα είναι προσωρινή.

«Τουλάχιστον δύο γενιές δεν έχουν τον Παρθενώνα οπτικά “ελεύθερο”, δεδομένου ότι οι σκαλωσιές στη δυτική πλευρά μπήκαν πριν από είκοσι χρόνια. Αλλά, το να είναι “ελεύθερος” εντελώς ο Παρθενώνας, όπως είναι σήμερα, είναι τουλάχιστον εδώ και 200 χρόνια, να τον δούμε εντελώς “ελεύθερο”» σημείωσε η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη.

«Είναι ένα καταπληκτικό θέαμα» προσθέτει η ίδια «γιατί έχουμε συνηθίσει ζωσμένο τον Παρθενώνα με τις σκαλωσιές και είναι εξαιρετικό που οι διαβάτες, Έλληνες και επισκέπτες του Κλεινού Άστεος, μπορούν να το απολαμβάνουν από μύριες γωνιές της πόλης».

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι το θέαμα αυτό θα κρατήσει για περίπου έναν μήνα, ίσως λίγο περισσότερο, γιατί θα πρέπει οι σκαλωσιές να ξανατοποθετηθούν κι αυτό είναι αναγκαίο. Θα είναι, όμως, πολύ πιο ελαφριές και αισθητικά πολύ πιο κοντά στη λογική του μνημείου. Κι αυτό γιατί οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν στη δυτική πλευρά.

Όχι, πάντως, για πολύ, θα μείνουν εκεί έως το τέλος της άνοιξης, το πολύ του καλοκαιριού, του 2026. Τότε, ο Παρθενώνας θα απελευθερωθεί πλήρως και από αυτές τις σκαλωσιές.

«Το θέαμα, έχει σημασία να το ξαναπούμε, είναι εκπληκτικό. Άνθρωποι που ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο λένε ότι είναι σαν να βλέπουν ένα διαφορετικό, εντελώς, μνημείο. Είναι πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός και αυτό μας συγκινεί και μας ευχαριστεί πάρα πολύ» αναφέρει η ίδια.