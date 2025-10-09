Την Ακρόπολη όπως δεν την έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν όσοι βρίσκονται αυτό το διάστημα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν δεκαπέντε έτη η δυτική πλευρά του Παρθενώνα δεν έχει σκαλωσιές.

Έτσι από το πρωί της περασμένης Δευτέρας (6/10) υπάρχει η δυνατότητα σε επισκέπτες και περαστικούς να απολαύσουν την φυσική ομορφιά και επιβλητικότητα της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, στις 30 Σεπτεμβρίου αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, αυτή που βρίσκεται πάνω από το Ηρώδειο, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στο μακρόχρονο έργο αποκατάστασης του μνημείου.

Δεν θα είναι μόνιμο, καθώς θα διαρκέσει για περίπου ένα μήνα. Στη συνέχεια θα επανατοποθετηθούν ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης.

