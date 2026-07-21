Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που ένας 24χρονος τουρίστας πέφτει από ύψος περίπου 12 μέτρων στην Ινδία, όταν ο μηχανισμός ασφαλείας από zipline στο οποίο είχε ανέβει έσπασε ξαφνικά.

Το βίντεο από το σοβαρό ατύχημα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου στο Sterling River Resort, στην περιοχή Νταντέλι.

Ο 24χρονος πραγματοποιούσε τη διαδρομή με την εναέρια τροχαλία όταν, λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, ο μηχανισμός ασφαλείας που τον συγκρατούσε έσπασε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Τη σοκαριστική στιγμή κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο αδελφός του.

Υπέστη πολλαπλά κατάγματα

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, ο 24χρονος επέζησε, ωστόσο υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και σοβαρές νευρικές βλάβες. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο του Νταντέλι, όμως στη συνέχεια διακομίστηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην πόλη Μιράζ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε νέες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του.

Ξεσπούν οι γονείς του 24χρονου

Η οικογένεια του τραυματία κατηγορεί τη διοίκηση του θερέτρου για σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι πριν από τη λειτουργία της εναέριας τροχαλίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε αρχικά δεσμευτεί να καλύψει το σύνολο των ιατρικών εξόδων του 24χρονου, ωστόσο στη συνέχεια σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους, αφήνοντας την οικογένεια να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο κόστος της νοσηλείας.

Ζητώντας την απόδοση ευθυνών, οι συγγενείς του τραυματία κάνουν λόγο για ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και ζητούν την οριστική αναστολή της άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων περιπέτειας του θερέτρου, καθώς και την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

protothema.gr