Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ πλευρά έχει το ακαταλόγιστο. Ο θύτης επιχειρεί να πλασαριστεί ως το θύμα και αντί να απολογείται ζητά και τα ρέστα. Κατέχει παράνομα και διά της βίας, διά της ισχύος εδάφη και σφετερίζεται ελληνοκυπριακές περιουσίες, αλλά επιτίθεται και ζητά «δικαίωση». Και έχει και παράπονο!

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, που θεωρείται το απόλυτο φερέφωνο της κατοχικής δύναμης, κατηγορεί την Κυπριακή Δημοκρατία ως δήθεν τυραννική! Με αφορμή τον εξαναγκασμό σε παραίτηση του Βρετανού εμπορικού απεσταλμένου στην Τουρκία, βουλευτή των Εργατικών, Αφζάλ Καν, για την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα και τη συνάντηση του με τον Ερσίν Τατάρ, ο τελευταίος εξέδωσε δήλωση.

ΜΙΑ δήλωση, που όπως και να την διαβάσει κανείς εκπλήσσεται για το θράσος του εγκάθετου της Άγκυρας. Ο κατοχικός ηγέτης ισχυρίσθηκε ότι η ε/κ ηγεσία ( σ.σ. εννοεί την Κυπριακή Δημοκρατία) «εκμεταλλεύεται το καθεστώς που έχει σφετεριστεί» για να απομονώσει τον τ/κ «λαό» από τη διεθνή κοινότητα και να φιμώσει τις φωνές των Τουρκοκυπρίων. Ανιστόρητες αναφορές, αστήρικτες, εξωπραγματικές. Πρόκειται για μεγάλα ψέματα. Οι Τουρκοκύπριοι είναι θύματα της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας κι ως αποτέλεσμα αυτής ζουν σε μια κατεχόμενη περιοχή, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως χωριστό κράτος. Συνεπώς, στην απομόνωση οι Τουρκοκύπριοι είναι λόγω των πολιτικών της Τουρκίας. Και σε ό,τι αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία καλά κάνει ο Τατάρ να φρεσκάρει τη μνήμη του.

Η ΑΓΚΥΡΑ πρέπει να κατανοήσει- όπως και ο εκάστοτε εγκάθετός της- ότι δεν μπορεί να επιβάλει την παρανομία και τα τετελεσμένα, που προωθεί. Ο χρόνος δεν παράγει δίκαιο. Όπως ούτε και η δύναμη των όπλων.

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ βουλευτής, για λόγους τους οποίους ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα, επέλεξε να μεταβεί στα κατεχόμενα. Η πράξη του αυτή έχει κόστος. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε αμέσως και μεθοδικά δημιούργησε τα δεδομένα εκείνα, που τον εξανάγκασαν σε παραίτηση. Η πίεση ήταν τέτοια, που η παραίτηση ήταν μονόδρομος για τον πολιτικό από τη Βρετανία.

ΑΥΤΟ θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που ένας ξένος αξιωματούχος θα παρανομεί. Ο Βρετανός βουλευτής επισκέφθηκε μια κατεχόμενη περιοχή, συναντήθηκε με τον κατοχικό ηγέτη και τα «βάπτισε» όλα αυτά «ιδιωτική επίσκεψη». Αστείο το επιχείρημα του.

ΣΥΝΕΠΩΣ, θα πρέπει να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση πως όσοι παρανομούν θα έχουν κόστος.