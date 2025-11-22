Μεγαλώσαμε ακούγοντας τους γονείς να μας συμβουλεύουν, να μην δεχόμαστε πράγματα από άγνωστους, γενικά να αποφεύγουμε τους άγνωστους που μας πλησιάζουν, να μην κάνουμε κακές παρέες και να μην κυκλοφοράμε αργά τα βράδια. Κι έπειτα μεγαλώσαμε εμείς παιδιά επαναλαμβάνοντας λίγο πολύ τις ίδιες συμβουλές, ακόμα και αυτές που κάποτε θεωρούσαμε παράλογες. Ο κίνδυνος ήταν κάπου έξω και κυκλοφορούσε κυρίως τις βραδινές ώρες.

Σήμερα που είναι ο κίνδυνος; Στο σπίτι, αόρατος, ξεπηδά από κάποια οθόνη, εκεί που ούτε το περιμένεις ούτε το υποψιάζεσαι. Εγκληματικά δίκτυα, σύμφωνα με την επικεφαλής της Europol, Κάθριν Ντε Μπόλε, στρατολογούν και μετατρέπουν παιδιά σε φονικά όπλα. Όπως τονίζει, οι οργανώσεις αυτές συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποσταθεροποιούν κοινωνίες στοχεύοντας στους ανήλικους. «Δεν μιλάμε πια για μικροκλοπές. Μιλάμε για μεγάλα εγκλήματα», ανέφερε σε συνέντευξη στο Politico και τη Welt δίνοντας σαν παράδειγμα την υπόθεση ενός αγοριού που δέχθηκε εντολή να σκοτώσει τη μικρότερη αδελφή του, πράγμα που έκανε. Ως challenge προφανώς, για να αποδείξει σε κάποιους άγνωστους ότι μπορεί.

Σύμφωνα με την Europol, εγκληματίες προσεγγίζουν παιδιά αρχικά μέσα από παιχνίδια με δυνατότητα συνομιλίας. Η διαδικασία ξεκινά με συζητήσεις για αθώα θέματα, όπως τα κατοικίδια. Στη συνέχεια η επικοινωνία μεταφέρεται σε κλειστό chat, όπου ζητούν προσωπικά στοιχεία, όπως τη διεύθυνση του παιδιού. Από εκεί και πέρα, το παιδί μπορεί να εξαναγκαστεί ή να δωροδοκηθεί για να διαπράξει βία, ακόμη και βασανιστήρια, αυτοτραυματισμό, δολοφονία ή αυτοκτονία. Έχουν ήδη καταγραφεί 105 περιστατικά, σύμφωνα με στοιχεία της Europol, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά απέτυχαν αλλά οι συνέπειες στον ψυχισμό τους, παρά την αποτυχία, δεν αποφεύγονται.

Η στρατολόγηση δεν αφορά μόνο ευάλωτα παιδιά αλλά και νεαρούς που θέλουν να βγάλουν χρήματα ή να αποδείξουν κάτι πέφτοντας σε διάφορες παγίδες. Όπως τον 22χρόνο στην Ελλάδα που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να αποδείξει πως μπορεί να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ. Ακούγεται παράλογο αλλά στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων τίποτα δεν φαντάζει παράλογο στο νέο άνθρωπο που έχει δημιουργηθεί και που θέλει να γίνει viral, να «καταξιωθεί» και ίσως να το κάνει και επάγγελμα.

Κατά καιρούς εμφανίζονται διάφορες τέτοιες αδιανόητες προκλήσεις. Ωστόσο, το θέμα δεν περιορίζεται εκεί. Η επικεφαλής της Europol επισημαίνει πως παιδιά και νέοι χρησιμοποιούνται από κράτη και άλλους ως ανυποψίαστοι κατάσκοποι αλλά και ως λαθρέμποροι ναρκωτικών. Η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. από το οργανωμένο έγκλημα αυτή τη στιγμή προέρχεται από ομάδες που έχουν «βιομηχανοποιήσει» τη στρατολόγηση παιδιών υποστηρίζει η Ντε Μπόλε τονίζοντας: «Τα παιδιά είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα χάσουμε, χάνουμε τα πάντα».