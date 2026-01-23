Οτιδήποτε εμποδίζει ή δυσκολεύει τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις, τις διαμαρτυρίες πολιτών, είναι εχθρικό προς τις δημοκρατικές ελευθερίες και καλά έκαναν οι βουλευτές που αλλάζουν τη νομοθεσία.

Ήταν νομοσχέδιο της κυβέρνησης και πέρσι ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Καλά έκαναν και συμβουλεύτηκαν τον ΟΑΣΕ (με πρωτοβουλία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου) και μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν αλλαγές και να ξαναψηφίσουν. Είναι νομοθεσία αντιδημοκρατική και αυταρχική και προσβάλλει τη δημοκρατία μας.

Συμφώνησαν να την αλλάξουν και προχτές κατέληξαν στο τελικό κείμενο και θα πάει στην Ολομέλεια να ψηφιστεί. Αλλά, υπάρχει σε αυτό κάτι που μας παραξενεύει: Επιτρέπονται οι κουκουλοφόροι! Όποιος θέλει μπορεί να διαδηλώσει κρύβοντας το κεφάλι του με κουκούλα. Κι αυτό το χαρακτηρίζουν ελευθερία έκφρασης και δημοκρατικό δικαίωμα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν από τα κόμματα έγιναν για να προστατεύσουν τους πολίτες να διαδηλώνουν ελεύθερα και δημοκρατικά και ειρηνικά. Από πού ως πού αυτό προϋποθέτει και το δικαίωμα στην ανωνυμία. Διότι αυτό συμβαίνει. Την ώρα που όλοι οι βουλευτές συζητούν το τεράστιο πρόβλημα της ανωνυμίας του διαδικτύου όπου κάποιοι (κουκουλοφόροι του διαδικτύου, λέγονται) διαπομπεύουν και εξευτελίζουν ανθρώπους, δημιουργούν συνθήκες για κρυβόμενους κουκουλοφόρους και εκτός διαδικτύου.

Όταν η δημοκρατία προστατεύει την ελευθερία έκφρασης, προστατεύει το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζεται ελεύθερα και επώνυμα. Ιδίως επώνυμα. Να μην κινδυνεύει δηλαδή να διώκεται από τις Αρχές όταν επώνυμα διαμαρτύρεται ή όταν ασκεί κριτική. Η κουκούλα ακριβώς το αντίθετο πρεσβεύει. Το μήνυμα είναι ότι ο διαδηλωτής φορά κουκούλα και κρύβεται διότι στη δημοκρατία μας κινδυνεύει όταν εκφράζεται ελεύθερα. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι φορά κουκούλα και κρύβεται διότι σχεδιάζει να κάνει κάτι παράνομο. Δεν υπάρχει άλλος λόγος.

Θα πάει, ας πούμε, σε διαδήλωση για το μεταναστευτικό πρόβλημα και θα επιτεθεί σε μετανάστες. Θα πάει στο γήπεδο και θα συμμετέχει σε επεισόδια, θα συγκρουστεί, θα χτυπήσει «αντιπάλους», θα ρίξει στο γήπεδο φωτοβολίδες και στους αστυνομικούς μολότοφ (παραδείγματα από την πραγματικότητα).

Επομένως, η κουκούλα σε συγκεντρώσεις πολιτών είναι αυτομάτως κακή πρόθεση ενάντια στη δημοκρατία και ενάντια στην ελευθερία άλλων πολιτών. Γι΄ αυτό και δεν κατανοώ τη σπουδή των βουλευτών να νομιμοποιήσουν τους κουκουλοφόρους. Φοβήθηκαν μήπως και κατηγορηθούν ότι περιορίζουν ελευθερίες;

Αν κάποιοι διεκδικούν το δικαίωμα να διαδηλώνουν γυμνοί θα δώσουν οι βουλευτές τη νομιμότητα που χρειάζονται; Δεν νομίζω. Αλλά γιατί όχι; Ποιος λέει ότι στην εποχή μας το γυμνό ανθρώπινο σώμα είναι προσβολή της δημοσίας αιδούς; Αν κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια στα ρούχα και το κάνουν γυμνοί (θυμάστε τις ακτιβίστριες της οργάνωσης Femen, που διαδήλωναν γυμνόστηθες;) απαγορεύεται. Κουκουλοφόροι επιτρέπεται. Η κουκούλα πάντως που κρύβει το ανθρώπινο πρόσωπο είναι πολύ μεγαλύτερη προσβολή της δημοσίας αιδούς. Και ιδίως της δημοκρατίας.



Υ.Γ. Οι Κούρδοι της Συρίας, πολιορκούνται και αποδεκατίζονται. Από το καθεστώς της Δαμασκού σε συμπαιγνία με την Άγκυρα. Στην ηρωϊκή Κομπάνι, οι Κούρδοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς ανθρωπιστικής κρίσης, σε πόλεις και χώρια δίνουν μάχες επιβίωσης. Τους εγκατέλειψαν όλοι. Πολέμησαν δίπλα στους Αμερικανούς και ανέκοψαν τους τρομοκράτες του ISIS, όταν κανένας άλλος δεν το είχε πετύχει, αλλά γρήγορα τους ξέχασαν. Και τώρα οι συμμορίες των τζιχατιστών εξαπολύθηκαν από τη Δαμασκό σε μια εκστρατεία γενοκτονίας από τη Ράκα, το Χαλέπι, την Κοπανί, την Ροζάβα… Αλλά οι ηγέτες του πλανήτη ασχολούνται μόνο με τον Τραμπ και τη Γροιλανδία. Το κρίμα στο λαιμό τους.