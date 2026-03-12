«Devil is dead». Δηλαδή «ο Διάβολος είναι νεκρός». Με αυτό το λακωνικό μήνυμα, αντικαθεστωτικοί και υποστηρικτές τους στο Ιράν, διακινούν την πληροφορία ότι το πρόσωπο το οποίο μισούσε θανάσιμα η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών, δεν είναι πια στη ζωή. Ο λόγος για τον Ασαντολάχ Μπαντφάρ, τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Φρουρών της Επανάστασης, Μπασίτζ (Basij), και υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς συμπατριωτών του.

Ο Μπαντφάρ είναι αυτός ο οποίος με σιδηρά πυγμή και κυνική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ουσιαστικά κατέστειλε τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που είχαν πάρει μορφή λαοθάλασσας σε όλο το Ιράν, τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Μπαντφάρ, όταν ο ιρανικός στρατός διέκοψε κάθε μορφή δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας (για να μην κυκλοφορήσουν οι εικόνες της φρίκης σε όλο τον κόσμο), έδωσε εντολή στους ενόπλους παραστρατιωτικούς της Μπασίτζ να βγουν στους δρόμους, όπου ο κόσμος διαδήλωνε εναντίον του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. Οπλισμένοι με καραμπίνες και μαχαίρια, επιβαίνοντας ως ζευγάρια σε μοτοσικλέτες και κινούμενοι ανά ομάδες των 10 μοτοσικλετών, δεν άνοιξαν απλά πυρ προς το πλήθος. Στόχευσαν νέες και νέους, που είτε πυροβολούσαν στον αγκώνα με τις καραμπίνες, με σκοπό να ακρωτηριάσουν τα χέρια τους, είτε τους τύφλωναν. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι σπαρακτικές και ο σοκαριστικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Μπασίτζ «απλά» προστίθεται στα αμέτρητα εγκλήματά της.

Αν και θεωρείται βέβαιο πως ο Μπαντφάρ, ένας από τους πιο σκληρούς υποστηρικτές του καθεστώτος Χαμενεϊ και των Φρουρών της Επανάστασης είναι νεκρός, υπάρχει σύγχυση ως προς το πώς έχασε τη ζωή του. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της Τρίτης, ενώ στο Χ διακινείται και βίντεο στο οποίο φέρεται να φαίνεται το σπίτι του Μπαντφάρ, από το οποίο υψώνεται μια στήλη μαύρου καπνού. Ισραηλινές πηγές ωστόσο, αμφισβητούν πως ο διοικητής της Μπασίτζ σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό, καθώς ανακοινώθηκε πως η κηδεία του -από την οποία μάλιστα υπάρχει και στιγμιότυπο, με φωτογραφία του φερέτρου του- έγινε την περασμένη Δευτέρα, μια μέρα πριν… σκοτωθεί ο Μπαντφάρ. Τι μπορεί να συνέβη;

Asadollah Badfar, commander of the Basij, Iran’s internal security force, has reportedly been eliminated. Badfar was accused of overseeing the crackdown on Iranian protesters in January, during which tens of thousands were reportedly killed. pic.twitter.com/ildS2N97gC — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) March 10, 2026

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ενώ είναι μάλλον απίθανο να ζει ο Μπαντφάρ, είναι πολλές οι πιθανότητες να δοκίμασε το ίδιο του το «φάρμακο». Να εκτελέστηκε δηλαδή από τα χέρια των ίδιων των συντρόφων του στη Μπασίτζ, ή στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης γενικότερα.

Είναι πιθανό λοιπόν ο Μπαντφάρ να ανήκε στους δέκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους που συνελήφθησαν τη Δευτέρα με κατηγορίες για κατασκοπεία και προδοσία εις βάρος του Ιράν. Οι κατηγορούμενοι προφανώς και εκτελέστηκαν με… συνοπτικές διαδικασίες, στις οποίες «ειδικεύεται» εδώ και δεκαετίες η Μπασίτζ, τα μέλη της οποίας είναι επιφορτισμένα με τη «διατήρηση της τάξης». Αυτοί είναι που κυκλοφορούν στους δρόμους και τιμωρούν επί τόπου (με μαστιγώματα, ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα, ακόμα και εγκλεισμούς σε φυλακές ή σε ψυχιατρεία) τις γυναίκες επειδή φαίνεται μια τούφα μαλλιά από το χιτζάμπ τους, ή (και) τους άντρες επειδή κρίνουν ότι είχαν προσβάλλει τον Αγιατολάχ Χαμενεϊ. Ήταν αυτό, ήταν κάποια πράξη αντεκδίκησης από κάποιον που… περίμενε στη γωνία τον Μπαντφάρ, ή απλά υπάρχει σύγχυση στις ιρανικές αρχές σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες;

Photos of the coffin of Asadollah Badfar, a senior Basij commander at the General Headquarters of Iran’s Armed Forces, appeared today. The Basij is a paramilitary militia in Iran founded in 1980 after the late Ayatollah Ruhollah Khomeini called for a mass volunteer force to… pic.twitter.com/Nt6rP6xVyv March 10, 2026

Νωρίτερα, πάντως, στις 5 Μαρτίου, σε βομβαρδισμούς είχαν χάσει τη ζωή τους δύο κορυφαία στελέχη της νεολαίας των Μπασίτζ, ο Μοχάμαντ Μεντί Οζγκολί και ο Μοχάμαντ Μεντί Σαριφί, υπεύθυνοι «τήρησης ασφαλείας» και ουσιαστικά οι επικεφαλής των εκτελεστικών βραχιόνων της παραστρατιωτικής οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης και στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Αμίρ Καμπίρ.

Η φοβερή και τρομερή Basij είναι μια παραστρατιωτική πολιτοφυλακή στο Ιράν που ιδρύθηκε το 1980, μετά την έκκληση του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί για τη δημιουργία «μιας μαζικής εθελοντικής δύναμης για την υπεράσπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 151 του ιρανικού συντάγματος, το οποίο απαιτεί από το κράτος να παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση στους πολίτες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ στη δεκαετία του 1980, η Μπασίτζ κινητοποίησε εκατομμύρια εθελοντές. Μερικοί πολέμησαν στην πρώτη γραμμή, ενώ άλλοι εκτέλεσαν καθήκοντα ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας.

Με την πάροδο του χρόνου, η ομάδα επέκτεινε τον ρόλο της στο Ιράν. Έχει χρησιμοποιηθεί για την περιπολία των πόλεων, την επιβολή κοινωνικών κανόνων και την καταστολή πολιτικών διαδηλώσεων. Η Μπασίτζ λειτουργεί μέσω τοπικών μονάδων που συχνά εδρεύουν σε τζαμιά, σχολεία και χώρους εργασίας και υπάγεται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2009, αποτελεί μία από τις κύριες δυνάμεις της κυβέρνησης που χρησιμοποιούνται κατά των διαμαρτυριών της αντιπολίτευσης, αν και η ικανότητά της να ελέγχει μακροχρόνιες περιόδους αναταραχής έχει αμφισβητηθεί.

