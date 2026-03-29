Στις διαδηλώσεις No Kings κατά του Τραμπ και του πολέμου στο Ιράν που έγιναν χθες σε ΗΠΑ και πόλεις της Ευρώπης με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών αναφέρεται σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Ο Γκαλιμπάφ με λεζάντα «καλώς ήλθατε στο πάρτι που αρχίσαμε πριν 47 χρόνια», κάνει σαφή αναφορά στην ανατροπή της τότε κατάστασης στο Ιράν με τον διωγμό του Σάχη παραλληλίζοντάς τη με τις διαδηλώσεις εναντίον του Τραμπ, αφήνοντας σαφές υπονοούμενο ότι μπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο για την αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ.

«Καλώς ήλθατε στο πάρτι που εμείς αρχίσαμε πριν 47 χρόνια. Ο λαός του Ιράν, εγκρίνει αυτό το μήνυμα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ.

Welcome to the party we started 47 years ago, No kings. This is the people of Iran, and we approve this message.#NoKings pic.twitter.com/JGT78zn4kW — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 29, 2026

protothema.gr