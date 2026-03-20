Το μήνυμα που έστειλε σήμερα η Άγκυρα στην Ουάσινγκτον, ότι δηλαδή δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει στα όσα συμβαίνουν στα Στενά του Ορμούζ ή να εμπλακεί σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, δεν εξέπληξε κανέναν. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να το επικοινωνήσει δημόσια.

Διότι παρασκηνιακά φυσικά και το γνώριζε.

Το είπε λοιπόν, ανωνύμως, «Τούρκος αξιωματούχος» σε φιλοκυβερνητικό σάιτ. Παρόλο που η διευκρίνιση μοιάζει πλεονασμός αφού δεν έχουν μείνει και πολλά αντικυβερνητικά ΜΜΕ στη χώρα και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι αντιδρούν καταλήγουν με κάποια ευφάνταστη ερμηνεία των γραφομένων τους στη φυλακή.

Η ευκολία της ανωνυμίας, όχι ότι η Τουρκία έχει πρόβλημα να το κάνει και αλλιώς, επέτρεψε στον αξιωματούχο να πει ότι η Άγκυρα «δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τις δυνάμεις της για τα συμφέροντα του Ισραήλ στον Περσικό Κόλπο». Αυτό, ως απάντηση στο κάλεσμα Τραμπ στους συμμάχους της χώρας να συμμετάσχουν στην προσπάθεια να κρατηθούν ανοιχτά και ασφαλή τα στενά του Ορμούζ, θα ήταν σίγουρα πρόκληση προς τον Λευκό Οίκο – επί Τραμπ, ακόμα χειρότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα εκτιμούσε καθόλου, ούτε την υποτίμηση ούτε βέβαια το υπονοούμενο με το Ισραήλ ανήμερα μάλιστα μια νέας «εσωτερικής» κρίσης στην Ουάσινγκτον με αφορμή τον Πόλεμο στο Ιράν.

Η κίνηση όμως της Άγκυρας δεν ήταν τυχαία. Η Τουρκία ήθελε να στείλει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε οτιδήποτε στο οποίο εμπλέκεται το Ισραήλ, ακόμα κι αν ο Πόλεμος στο Ιράν είναι κάτι απείρως μεγαλύτερο και αφορά την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής – κάτι που φαίνεται πια ξεκάθαρα και από την συστράτευση των χωρών του Κόλπου στην προσπάθεια.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν αυτή η κίνηση θα αποβεί τελικά τόσο αποδοτική όσο η Τουρκία προφανώς πιστεύει ότι είναι.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Τουρκία έχουν πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει η τελευταία, λόγω της Βάσης του Ιντζιρλίκ αλλά και τα συστήματα ραντάρ στο Κιουρετζίκ – αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Ωστόσο, αυτό που καθίσταται όλο και πιο σαφές όσο περνούν οι μέρες είναι πως η Τουρκία όχι απλώς δεν έχει πρόθεση να εγκαταλείψει την επιτήδεια ουδετερότητα και τους ισορροπισμούς οι οποίοι αναμφιβόλως δεν χαροποιούν στις ΗΠΑ.

Από την έναρξη του Πολέμου και σε κάθε της αναφορά Άγκυρα καταδίκαζε τόσο τις επιθέσεις του Ιράν – και εναντίον της ίδιας ας σημειωθεί… – συνοδεύοντας την καταδίκη με μια ανάλογη εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Τα όσα είπε ο Τούρκος αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας έχουν πάρει αυτή τη στάση ένα βήμα παρακάτω.

Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ έχουν αποφύγει να χρησιμοποιήσουν το Ιντζιρλίκ για άμεσες επιθέσεις στο Ιράν προκειμένου να μην προκαλέσουν τη ρήξη με την Τουρκία. Όμως όσο οι μέρες περνούν και τα πράγματα ζορίζουν το σενάριο οι ΗΠΑ να χρειαστούν κάτι περισσότερο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Σε αυτή την περίπτωση, η Τουρκία θα βρεθεί ενώπιον ενός τεράστιου διλήμματος αλλά πιέσεων για να αλλάξει στάση. Και σίγουρα εκεί μπορεί να συμβούν πολλά.

Δεν πρέπει κανείς να ξεχνά πως η Τουρκία θέλει να είναι σε θέση να πιέζει – εις μάτην ή όχι κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει – για τα F-35 ενώ έχει και «ανοιχτά μέτωπα» με τις ΗΠΑ, με πρώτιστο την άρνησή της να αφήσει τους S-400 που είναι κόκκινη γραμμή για την Ουάσινγκτον.

Η Τουρκία τρέμει την πτώση του καθεστώτος στο Ιράν διότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του δικού της στρατηγικού βάθους και στην αύξηση του αντίστοιχου του Ισραήλ.

Εάν προσπαθώντας να αποφύγει κάτι τέτοιο από την «ουδετερότητα» κάνει την όποια έμμεση έστω κίνηση αποτροπής της ανατροπής του καθεστώτος τα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν άρδην.

Εκεί η Τουρκία επί της ουσίας θα κληθεί να διαλέξει τι θα χάσει. Και η επιλογή της θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Τόσο όσο οι συνέπειες.