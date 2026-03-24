ΓΙΝΕΤΑΙ λόγος για πέντε τουλάχιστον περιπτώσεις παράνομης διακίνησης ζώων. Μετακινούνται, όπως φαίνεται, ζώα από μολυσμένες μονάδες σε άλλες, εκτός των ζωνών επιτήρησης. Κι αυτό είναι παράνομο, παράλογο και άκρως επικίνδυνο γιατί συμβάλει, δυστυχώς, στην εξάπλωση του ιού του αφθώδους πυρετού. Κι αυτό ξέρουμε όλοι τι σημαίνει.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η παράνομη διακίνηση, η ανεξέλεγκτη μεταφορά ζώων, τινάζει στον αέρα τα μέτρα για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Είναι πρόδηλο ότι η προσπάθεια αναχαίτισης του ιού, εκτός των άλλων, προσκρούει σε επικίνδυνες πρακτικές κάποιων, λίγων, κτηνοτρόφων και ζωεμπόρων, κι αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι καταστροφικό και επιδεινώνει την κατάσταση, την κτηνιατρική κρίση, που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΕΝ μπορούν κάποιοι άνθρωποι, στο βωμό του πρόσκαιρου κέρδους, να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν, μεσούσης της κτηνιατρικής κρίσης να γίνονται ενέργειες, οι οποίες εξουδετερώνουν την όλη προσπάθεια περιορισμού και ολοκληρωτικής αντιμετώπισης του ιού.

ΤΟ θέμα είναι πολύ σοβαρό. Όσοι μεταφέρουν παράνομα ζώα, υπονομεύουν την όλη προσπάθεια. Πρόκειται για απαράδεκτες και πρακτικές, που ζημιώνουν όλους. Και τους κτηνοτρόφους και την οικονομία. Ζημιώνουν τον πρωτογενή τομέα.

ΜΙΑ κρίση πρέπει να αντιμετωπίζεται συλλογικά. Δεν χρειάζεται η αστυνομία να επιτηρεί τις κτηνιατρικές μονάδες επί 24ωρου βάσεως για να μην μετακινήσουν κάποιοι- είναι λίγοι ευτυχώς- τα ζώα τους εκτός της ζώνης επιτήρησης.

ΣΕ όσα παράνομα γίνονται πρέπει να επιδειχθεί μηδενική ανοχή. Όπως συναφώς έχει αναφερθεί για όλες τις περιπτώσεις παράνομων διακινήσεων έχουν ήδη δρομολογηθεί βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις εναντίον των ιδιοκτητών, ενώ δεν θα τύχουν καμίας αποζημίωσης από το κράτος, ούτε και για τα ζώα που έχουν θανατωθεί στα πλαίσια της νομοθεσίας. Είναι, λοιπόν, σαφές και όλοι πρέπει να το γνωρίζουν ότι η μη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας δεν επιφέρει μόνο κίνδυνο διασποράς, αλλά συνεπάγεται και βαριές κυρώσεις. Η κοινωνία ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη μη διασπορά. Όσοι, όμως, παρανομούν πρέπει να πληρώσουν.

ΠΡΕΠΕΙ, λοιπόν, να είναι βαρύ το τίμημα για όσους επιλέγουν να υπονομεύσουν την προσπάθεια αντιμετώπισης της κτηνιατρικής κρίσης. Πρόκειται, όμως, για μέτρα που επιβάλλεται να υιοθετηθούν καθώς διαφορετικά θα ισχύσει η λαϊκή ρήση πως «όσα χτίζουν την ημέρα, τα χαλάνε τη νύχτα». Κι αυτό γίνεται. Υπάρχει σε εξέλιξη μια γιγαντιαία προσπάθεια αναχαίτισης του ιού και κάποιοι την ροκανίζουν.