300 κιλά ναρκωτικών κατασχέθηκαν από την Αστυνομία στην Κύπρο, κατά το πρώτο 3μηνο του νέου έτους, 2026. Αν συνεχίσουμε έτσι και στα υπόλοιπα 3 τρίμηνα φέτος, θα κατασχεθούν άλλα 900 κιλά.

> Καλά πάμε.

1η θέση στην παιδική παχυσαρκία έχει καταφέρει να έχει η Κύπρος μας, σύμφωνα με μελέτη επιτήρησης του φαινομένου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

> Στον τόπο μας, είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά παχυσαρκίας των ενηλίκων, που φτάνουν μέχρι και το 30% του πληθυσμού.

Υπογράμμιση 1: Από την άλλη, η Ελλάδα, επωφελούμενη από κονδύλια της ΕΕ, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο δράσεων που το εφαρμόζουν με αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Υπογράμμιση 2: Το μισό, και βάλε, βιβλίο που έλαβα πριν από περίπου 2 εβδομάδες, με τίτλο «ΛΙΒΑΝΟΣ: Μια Ξεχωριστή Χώρα», το διάβασα σε 2 μέρες και το γέμισα υπογραμμίσεις. Είναι γραμμένο από τον κ. Δημήτρη Κούρκουλα. Διετέλεσε υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο Ιούνιος 2012 – Ιανουάριος 2015. Υπήρξε στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λίβανο, στη Βουλγαρία και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Μιλήσαμε, βεβαίως, για τον τρέχοντα πόλεμο Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε εγκληματικό από την μεριά του Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος έχει κάνει τον κόσμο άνω-κάτω».

Ο Λίβανος είναι μια σπουδαία χώρα, που, όμως, έγινε καταφύγιο και προπύργιο των μουσουλμανικών δυνάμεων, με βασικό στόχο να απαλλαγούν από τον «Μεγάλο Εχθρό», το Ισραήλ.

Σταθήκαμε σε μια σημαδιακή ημερομηνία: 15 Απριλίου 1975: Η έναρξη του εμφυλίου πολέμου στον Λίβανο, που έμελλε να διαρκέσει 15 χρόνια! Σφαγές, εκκαθαρίσεις σε μεικτές περιοχές. Πράσινη Γραμμή (όπως και εμείς) διαχωρισμού ανάμεσα στην ανατολική (χριστιανική) και τη δυτική (μουσουλμανική) Βηρυτό.

Σε αυτό το σημείο, θυμήθηκα και του ανέφερα ότι η οικογένεια της εκ Κύπρου συζύγου μου, συνεργαζόταν επιχειρηματικά με την οικογένεια Φρέιχα, στη Βηρυτό. Ο δεσμός τους ενισχύθηκε το 1975, όταν ξέσπασε στο Λίβανο ο εμφύλιος πόλεμος.

Η Κύπρος ήταν αποκούμπι και ασφαλές καταφύγιο για χιλιάδες Λιβανέζους. Το νησί μας, κατά καιρούς έχει υποδεχτεί ανθρώπους κι από άλλες πολλές χώρες, που είχαν προβλήματα. Τώρα, είμαστε στον αστερισμό των Ρώσων. Αλλά οι παλιοί Κύπριοι έχουν να λένε ότι οι καλύτεροι, οι πιο ευγενείς, και καθόλου μεμψίμοιροι, ήταν εκείνοι που ο πόλεμος τους έδιωξε από τη χώρα τους: Οι Λιβανέζοι.

Που δεν ζήτησαν, ούτε και τους προσφέρθηκαν (επ’ αμοιβή, βεβαίως), κυπριακά διαβατήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης – από τα πιο μεγάλα σκάνδαλα της εποχής μας. Δεν είχαν καμία ανάγκη να ξεπλύνουν βρόμικο χρήμα. Ήταν –και είναι ακόμα– οι Λιβανέζοι, άνθρωποι με αξιοπρέπεια, μορφωμένοι και δοτικοί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Κεφάλαιο 13, για την ελληνική κοινότητα του Λιβάνου.

Τελευταίος, για σήμερα, Αριθμός. $6 εκατομμύρια: Το ποσό που πρέπει να πληρώσουν οι ιντερνετικοί γίγαντες Meta και Google σε μία 20χρονη γυναίκα η οποία τους κατηγόρησε ότι σχεδίασαν πλατφόρμες που ήταν εθιστικές και την οδήγησαν σε ψυχική δυσφορία και αναστάτωση.

(*) Είπαμε να αλλάξουμε λίγο τη στήλη του Σαββάτου, αφαιρώντας μερικούς αριθμούς και προσθέτοντας μερικά σχόλια και αναφορές από κείμενα που υπογραμμίσαμε, για να την κάνουμε πιο σέξι!…