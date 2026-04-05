ΤΑ προβλήματα για να αντιμετωπισθούν, να τύχουν σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης, χρειάζεται να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες. Επιβάλλεται να γίνεται τούτο σε ένα περιβάλλον, που δεν θα εκπέμπεται συνεχώς τοξικότητα.

ΑΥΤΟ το κλίμα, το τοξικό, δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη διαφωνιών, πολιτικών αντιπαραθέσεων, που θα διεξάγονται στο στίβο της δημοκρατίας.

ΟΙ διαφωνίες είναι υγεία στη δημοκρατία. Ο διάλογος με επιχειρήματα και έντονες συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα προφανώς και αποτελούν σημαντικό συστατικό στη δημοκρατία. Και θεωρούμε πως τούτο είναι απαραίτητο οξυγόνο σε μια δημοκρατία.

Ο ΔΕ έλεγχος της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση είναι μέρος του δημοκρατικού πολιτεύματος και της λειτουργίας των θεσμών. Επιβάλλεται να γίνεται και να είναι αυστηρός.

ΟΛΑ αυτά, λοιπόν, είναι μέρος του συστήματος, το οποίο πρέπει να λειτουργεί ενισχύοντας εν πολλοίς τους δημοκρατικούς θεσμούς. Γι αυτό και το πολιτικό σύστημα, αλλά και οι πολίτες, η κοινωνία εν γένει, θα πρέπει να ενισχύουν τους θεσμούς και τις διαδικασίες, που διέπουν αυτούς. Να τους ελέγχουν και να κτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Κι αυτό πρέπει να γίνει επειδή διανύουμε μια περίοδο κρίσης των θεσμών και έλλειψης εμπιστοσύνης από πλευράς των πολιτών.

ΤΗΝ ίδια ώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι η τοξικότητα που εκπέμπεται στη δημόσια σφαίρα, εν πολλοίς υπονομεύει τους θεσμούς και την αποτελεσματικότητα τους. Ο τοξικός λόγος, στη δημόσια σφαίρα, από όπου κι εάν εκπέμπεται, δεν βοηθά. Δημιουργεί εντάσεις στην κοινωνία και κτίζει τείχη.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ότι διαφωνίες πάντα υπάρχουν και είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Είναι, όμως, διαφορετικό αυτό που πολλές φορές παρακολουθούμε. Δηλαδή να διαμορφώνεται διχαστικό κλίμα, το οποίο αναδεικνύεται με κάθε ευκαιρία. Ενίοτε τούτο επιδιώκεται γιατί, σε αρκετές περιπτώσεις εξυπηρετούνται συμφέροντα διάφορων μορφών.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι οι πολίτες ευνοούν όπως στη δημόσια σφαίρα διεξάγονται συζητήσεις στηριζόμενες στα επιχειρήματα αντί στις εντάσεις.

Η ΚΥΠΡΟΣ αντιμετωπίζει προβλήματα. Πρωτίστως αντιμετωπίζει εθνικό πρόβλημα με τη συνεχιζόμενη κατοχή εδαφών της χώρας από την Τουρκία. Αυτό, το βασικό ζήτημα επιβίωσης που βιώνει η πατρίδα μας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με έντονο διχαστικό τρόπο.

ΚΑΙ προφανώς δεν είναι μόνο το Κυπριακό που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι και οι επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι και τα θέματα της καθημερινότητας. Είναι και τα φαινόμενα διαφθοράς.

ΓΙΑ όλα αυτά χρειάζονται συλλογικότητα και ήπιους τόνους στις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα. Αυτό συμβάλει και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικών.

Ο ΤΟΞΙΚΟΣ λόγος δεν βοηθά κανένα. Ούτε αυτούς που τον εκπέμπουν, ούτε ευρύτερα την κοινωνία.