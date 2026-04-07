Στα πιο παλιά χρόνια, μη πάτε όμως πολύ μακρά, ας πάρουμε από το ’80 και μετά, ο δρόμος που παίρναμε δεν ήταν όλος ίσιος. Υπήρχαν ωραίες ευθείες να τρέξεις. Με παράθυρα ανοικτά αν δεν σε συναντούσε βροχή. Να νοιώθεις τον αέρα. Να έχεις την τύχη να γίνεσαι μέρος της φύσης. Τίποτα να μην διακόπτει ή και να παραβαίνει τη θέση της.

Για παράδειγμα, πως είναι δυνατόν να τιθασεύσεις τον άνεμο; Έτσι που να τον κατευθύνεις όπου θέλεις εσύ. Η επιστήμη, φτιαγμένη από ωραία αμφισβήτηση, δεν δίνει καμία σημασία στα υπερβολικά σχέδια των άπληστων.

Κι ας έχει την συνταγή δια πάσαν νόσον. Ανθρώπων έργο. Για να βελτιώνουμε τον κόσμο, αντί να τον καταστρέφουμε. Από απληστία; Τι άλλο! Η επιστήμη, ευτυχώς δεν ενυπάρχει μαζί με εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν, αντί να ανορθώσουν.

Δες την σφραγίδα της ουτοπίας, σε κάθε πύραυλο που εκτοξεύεται, σε κάθε σμήνος από ντρόουνς που θερίζει αδιάκριτα, σε κάθε ανακοίνωση που θα λέει «τον καθαρίσαμε στον ύπνο του, χίλια χιλιόμετρα μακριά».

Πόσο κοστολογείται άραγε, ένας πόλεμος; Πέραν από τις ανθρώπινες ζωές;

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2024, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προβαίνει σε μία στοχευμένη επιχείρηση κατά της Ουκρανίας.

Ούτε 2 χρόνια πριν όμως, συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2022, είχε αναφερθεί από σημαντικά πολιτικο-οικονομικά think tanks, ότι η Ρωσία είχε εισέλθει επίσημα σε ύφεση, καθώς η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία του Κράτους είχε αναφέρει απώλεια εθνικού ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, κάθε μέρα του πολέμου στην Ουκρανία κοστίζει στη Ρωσία από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Εν ονόματι της Ειρήνης; Της κατάληψης; Της ηγεμονίας; Ή της ανάγκης των «γελοίων προσώπων» που είναι στο τωρινό ρόστερ των πολέμων, να επιβεβαιώσουν την ανυπαρξία τους.

Όταν βλέπω τον όποιο επιτιθέμενο να ανακοινώνει «τα κέρδη της ημέρας», σε εδάφη και σε ανθρώπινες ψυχές, είναι τόσο επηρμένος, ακόμα και μέσα στην επιτηδευμένη σοβαρότητά του, που αναπόφευκτα καταλήγει ως «γελοίο πρόσωπο».

Δείτε, από την άλλη, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που του’ κατσε η μπίλια της ρουλέτας στον πόλεμο, πόσο σοβαρός και ανθρώπινος έχει γίνει, απέναντι σε εκείνον τον συρφετό των καραγκιόζηδων στον Λευκό Οίκο. Θυμάστε;

Πόσο μικροί, άθλιες μινιατούρες, ήταν εκείνο το ιστορικό βράδυ στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ και ο Βανς;

Και πόσο αξιοπρεπής και τεράστιος αναδύθηκε εκείνος που κάποιοι τον έλεγαν «ασήμαντο ηθοποιάκο»!

Στην Αμερική, που πάντα είχε και τώρα έχει, τους φωτεινούς ανθρώπους της. Που, χάρη στην άξια δημοσιότητά τους, σηκώνονται όρθιοι και λένε στους επηρμένους πολεμοκάπηλους, αυτό που είπε προχθές ακόμα ένας καλλιτέχνης του Χόλιγουντ, αυτήν την φορά ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ:

«Ολόκληρος ο πλανήτης έχει πέσει από τον γκρεμό στην ηλίθια ζώνη. Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτοί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι διαφορετικοί από εμάς; Πιστεύετε πράγματι αυτούς τους άθλιους κλόουν όπως ο Τραμπ, ο Όρμπαν, ο Νετανιάχου, ο Πούτιν; Πιστεύετε πραγματικά ό,τι λένε αυτοί οι τύποι;»

ΦΩΤΟ του BBC από χαράκωμα στην Ουκρανία, περιμένοντας «θύελλα από ρωσικά ντρόουνς»