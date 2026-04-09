Η ΥΠΟΘΕΣΗ «Σάντη», που προκαλεί αναταράξεις και συγκεντρώνει όλες τις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα, πρέπει να διαλευκανθεί το συντομότερο. Πρέπει το κράτος να δώσει όλα τα εφόδια σε όσους διαχειρίζονται την υπόθεση ή θα κληθούν να τη διαχειριστούν, για να αναδειχθεί η αλήθεια. Για το τι ισχύει και τι όχι σε σχέση με την υπόθεση αυτή πρέπει να φανεί μέσα από έρευνα.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια πολύ σοβαρή υπόθεση είτε ισχύουν οι καταγγελίες είτε όχι. Κι αυτό γιατί με βάση αυτά που έχουν παρουσιασθεί εμπλέκονται πολλοί θεσμοί. Και επειδή αυτοί οι θεσμοί αποτελούν πυλώνες του κράτους, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο το συντομότερο δυνατό.

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ κλιμάκια έχουν ξεκινήσει δουλειά από την πρώτη στιγμή και έχουν λάβει πολλές καταθέσεις, οι περισσότερες πολύωρες. Έχουν κατατεθεί και στοιχεία/ τεκμήρια, που πρέπει να εξετασθούν και αξιολογηθούν. Εκείνο, που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει και έχει ήδη καθυστερήσει είναι η επιστημονική ανάλυση των μηνυμάτων για να αποδειχθεί κατά πόσο είναι γνήσια ή όχι. Σημειώνεται συναφώς ότι το υπουργικό συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε όπως όλα τα τεκμήρια, τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί σταλούν στην Europol για εξέταση. Για να ξεκαθαρίσει κατά πόσο αυτά είναι γνήσια ή πλαστά. Αυτό, όταν γίνει, θα είναι μια από τις βασικές αφετηρίες για τα επόμενα βήματα στην υπόθεση. Πέραν τούτου, θα πρέπει να ελεγχθούν και όσοι γνώριζαν και σιωπούσαν. Έχουν ή όχι ευθύνες;

Η ΥΠΟΘΕΣΗ αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου για λόγους που πρέπει να είναι κατανοητοί. Άλλωστε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι καταγγελίες έχουν συνδεθεί με τις εκλογές. Οι καταγγελίες από τη στιγμή που συζητούνται στη δημόσια σφαίρα, «αγγίζουν» και τις προεκλογικές συζητήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει το τοπίο να ξεκαθαρίσει σύντομα. Και γι’ αυτό το λόγο αλλά και επειδή αυτό θέλει η κοινωνία.

Ο,ΤΙ και να προκύψει θα πρέπει να οδηγηθούν όσοι εμπλέκονται και ευθύνονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Κι αυτό θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Είναι η απαίτηση της κοινωνίας, το αίτημα όλων των πολιτών. Από τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης θα φανεί, εν πολλοίς, κατά πόσο θα αποκατασταθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ θεσμών και πολιτών.