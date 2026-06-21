Ταξίδεψε έως το απαγορευμένο νησί των Σεντινελέζων, μιας από τις πιο απομονωμένες φυλές του κόσμου. Οι άνθρωποί της, οι οποίοι υπολογίζονται σε 50 με 200 άτομα, ζουν σε παλαιολιθικό επίπεδο. Στηρίζονται στο κυνήγι, το ψάρεμα και τη συλλογή καρπών, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι καλλιεργούν τη γη.

Το εν λόγω νησί, στον κόλπο της Βεγγάλης, βρίσκεται υπό την προστασία της Ινδίας, η κυβέρνηση της οποίας θέσπισε ως ζώνη αποκλεισμού την περιοχή για να προστατέψει τον πληθυσμό του και να αποτρέψει τους περίεργους να πλησιάσουν.

Το μέτρο, ωστόσο, δεν είναι αρκετό! Πολλάκις κάποιος αδαής πλησίασε, όχι και με την καλύτερη κατάληξη για τον ίδιο, όπως συνέβη σε ιεραπόστολο που στην προσπάθειά του να τους προσηλυτίσει κατέληξε θυσία στους θεούς.

Το πιο πρόσφατο, όμως, παράδειγμα της δυτικότροπης βλακείας που μας δέρνει, είναι του 25χρονου δημιουργού περιεχομένου και youtuber, Μιχαΐλο Βικτόροβιτς Πολιακόφ. Ο Αμερικανός, ταξίδεψε παράνομα στο απαγορευμένο νησί North Sentinel και άφησε ένα κουτάκι με αναψυκτικό διαίτης στους Σεντινελέζους. Προσπάθησε να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον και να έχει μια εξ αποστάσεως διάδραση μαζί τους. Ανεπιθύμητος, βέβαια, από τους γηγενείς, όπως και κάθε άλλος επισκέπτης που «χαιρέτησαν» με τα δόρατά τους.

Πόσο προβληματική κοινωνία έχουμε καταλήξει, μπορεί να συλλογίζεται κάποιος από αυτή τη ιστορία. Λιγοστά views, προβολή και ηλιθιότητα, έθεσαν σε κίνδυνο αυτήν την «υπό προστασία» φυλή.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και μια σύντομη επαφή με ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τα μέλη ολόκληρης της φυλής, καθώς δεν έχουν ανοσία σε κοινές ασθένειες.

Εξίσου προβληματικό είναι και το δώρο – αναψυκτικό, το οποίο σαφώς και δεν γνωρίζουν τι είναι, τόσο το ίδιο, όσο και το περιεχόμενό του, και το οποίο λογικά θα αδυνατούσαν να καταναλώσουν εφόσον διατροφικά μας χωρίζουν αιώνες.

Η ηλιθιότητα με τους δημιουργούς λαμβάνει μορφή επιδημίας και δεν άφορα πάντα την καταστροφή των ιδίων…