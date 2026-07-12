Στην κουζίνα και το μεγάλωμα των παιδιών τοποθετεί τη γυναίκα η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό προέκυψε από έρευνα της UNESCO (2024), όπου αναλύθηκαν 133 συστήματα ΑΙ με σχεδόν τα μισά από αυτά (44%) να παρουσιάζουν έμφυλη μεροληψία, τοποθετώντας τέσσερις φορές συχνότερα τις γυναίκες σε ρόλους συνυφασμένους με τα οικιακά.

Η τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που αντιστοιχούσε γυναικεία ονόματα με λέξεις όπως «οικογένεια» και «παιδιά», απέδιδε στα ανδρικά χαρακτηριστικά «καριέρας» και «μισθού».

Δεν είναι η μοναδική έρευνα που δείχνει προκατάληψη από πλευράς τεχνητής νοημοσύνης. Έρευνα του 2024 διαπίστωσε ότι μοντέλα ΑΙ αξιολογούν ευνοϊκότερα ένα βιογραφικό για θέση εργασίας όταν φέρει ανδρικό όνομα.

Παρόμοιο πρόβλημα μεροληψίας είχε εντοπιστεί και το 2019, όταν ο αλγόριθμός της Apple Card έδινε υψηλότερα πιστωτικά όρια σε άνδρες σε σχέση με γυναίκες ακόμη και αν είχαν ίδια ή καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση.

Επιπλέον, μελέτη του MIT και του Stanford το 2018, έδειξε ότι τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος σε αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπου εμφανίζονται στις έγχρωμες γυναίκες, ενώ τα καλύτερα εντοπίζονται σε λευκούς άνδρες.

Το 2015, η Amazon διαπίστωσε κάτι ανάλογο. Ότι δηλαδή, το σύστημα που χρησιμοποιούσε για την αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων ευνοούσε άνδρες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύτηκε κυρίως με βιογραφικά ανδρών.

Επιπλέον, έρευνα του LSE (2025) ανέδειξε ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των δήμων της Αγγλίας υποτιμούσαν συστηματικά τα σωματικά και ψυχικά προβλήματα υγείας των γυναικών συγκριτικά με των ανδρών.

Τα παραδείγματα δεν εξαντλούνται. Η τεχνητή νοημοσύνη προάγει έμφυλα στερεότυπα και σεξισμό, αναπαράγοντας όλα τα παραδείγματα με τα οποία την ανατροφοδότησε η κοινωνία που τη δημιούργησε. Δεν πρόκειται για ψιλά γράμματα και λεπτομέρειες.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κομμάτι της καθημερινότητας και το δεξί χέρι των νεότερων γενεών. Είναι ο ψίθυρος που τις συμβουλεύει και που, τελικά, τις δηλητηριάζει με αντιλήψεις που ευθύνονται για τη βία κατά των γυναικών και που οπλίζει τους κακοποιητές και τους γυναικοκτόνους.

Ελεύθερα, 12.07.2026