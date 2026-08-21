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ΠΡΟΒΛΗΜΑ πρώτο: Αν και ψηφίστηκε πριν από 6 μήνες η νομοθεσία που ρυθμίζει τη διακίνηση και τις άδειες των σκαφών αναψυχής («ο περί Ναυσιπλοΐας Αναψυχής στη Δημοκρατία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2026 4(I)/2026»), δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως ο δρόμος για την εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ακόμα μακρύς, αφού όπως φαίνεται υπολείπονται πολλά κομμάτια του παζλ. Αυτό, όμως, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Την ίδια ώρα, όπως συναφώς αναφέρεται, δεν ενσωματώθηκε ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από τη Βουλή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ δεύτερο: Λόγω αυτής της κατάστασης, το σοβαρό ατύχημα, που έγινε προ ημερών, λόγω της μη εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, η υπόθεση θα εκδικαστεί με την προηγούμενη.

ΣΤΗ νέα νομοθεσία, όπως συναφώς ανέφερε ο αναπληρωτής διευθυντής του υφυπουργείου Ναυτιλίας, Κυριάκος Αλιούρης, υπάρχουν αρκετές καινούριες απαιτήσεις στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, που θα εφαρμοστεί, όπως είπε, σταδιακά. Δηλαδή, δεν είναι έτοιμο το κράτος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ τρίτο: Γίνεται αντιληπτό ότι τόσο ταχύπλοα τύπου jet ski, όσο και σκάφη αναψυχής, χειρίζονται είτε από ανήλικους είτε από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει έλεγχος.

ΔΗΛΑΔΗ η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και όλα, στο πεδίο αυτό, παραπέμπουν σε ένα χάος. Κάποιοι διευθύνουν είτε jet ski είτε σκάφη στα οποία επιβαίνει μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων, χωρίς να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για περίπτωση ατυχήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποιος είναι ο αρμόδιος για όλα αυτά; Ποιος θα πρέπει να ελέγχει;

ΣΥΜΦΩΝΑ με τη νομοθεσία ένα σκάφος τύπου jet ski ενοικιάζεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα εάν είναι κάτοχοι ή όχι άδειας χειριστή. Ο χρήστης, εξάλλου, συμπληρώνει και σχετική δεσμευτική δήλωση. Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται σε άτομο 17 ετών να οδηγεί ταχύπλοο, είναι να κατέχει άδεια μαθητευόμενου χειριστή και σε αυτό να επιβαίνει κάτοχος άδειας χειριστή. Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Η εφαρμογή είναι το ζητούμενο.

ΕΙΤΕ με την παλιά νομοθεσία, είτε με την νέα, που δεν έχει εφαρμοστεί, υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Υπάρχουν εκείνα τα εργαλεία, που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

ΤΟ ζήτημα αυτό, είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας των πολιτών. Είναι δε πρόδηλο ότι σε τέτοια ζητήματα πρέπει να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και να μην προσκρούουν στη γραφειοκρατία.