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Το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχτεί πως θα πληρώσει τίμημα για όσα έχουν συμβεί το τραγικό καλοκαίρι του 1974 το έχει κάνει πράξη με σωρεία συμβιβασμών από το 1977 και εντεύθεν. Από το 1974 και εντεύθεν, την ίδια ώρα, η Τουρκία δεν έχει ούτε μια στιγμή υποστείλει τη σημαία των δύο κρατών.

Ούτε και μια στιγμή!! Είτε διαπραγματευόταν με τον τότε ασκούντα καθήκοντα Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκο Κληρίδη, είτε αργότερα με τον Πρόεδρο Μακάριο, τον Σπύρο Κυπριανού, τον Γιώργο Βασιλείου, εκ νέου τον Γλαύκο Κληρίδη, τον Τάσσο Παπαδόπουλο, τον Δημήτρη Χριστόφια, τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Νίκο Χριστοδουλίδη! Παρέμεινε και συνεχίζει αμετακίνητη στα δύο κράτη και το βρετανικό εφεύρημα της κυριαρχικής ισότητας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, και τη γνωρίζουν οι πάντες! Οι ε/κ, οι τ/κ, ο Ο.Η.Ε, η Ε.Ε., τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, το ΝΑΤΟ και όσοι άλλοι έχουν ασχοληθεί στο ελάχιστο έστω με το Κυπριακό. Φυσικά ορισμένοι τρίτοι, εκτός Κύπρου, προσποιούνται ότι δεν καταλάβουν, γιατί αυτό τους συμφέρει. Άλλωστε για τα δικά τους άνομα συμφέροντα δημιούργησαν το Κυπριακό, για τα δικά τους θανατηφόρα στενά εγωιστικά συμφέροντα προκάλεσαν την Κυπριακή Τραγωδία. Καλύτερη στοιχειοθετημένη και τεκμηριωμένη απόδειξη αυτής της πράξης τους, το πρόσφατα εκδομένο βιβλίο των Κ. Βενιζέλου και Μ. Ιγνατίου, « Ο Ένοχος». Παρόλα όμως τα πιο πάνω υπάρχουν και οι πρόθυμοι εντός της ε/κ κοινότητας που εργολαβικά μέμφονται όλους τους κατά καιρούς Προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ε/κ πλευρά, για το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο κυπριακό. Κυρίως κάτω από το παραπλανητικό σύνθημα περί της ανυπαρξίας βούλησης προς λύση εκ μέρους της ε/κ πλευράς. Και όταν ορισμένες φορές, όπως π.χ. σήμερα, είναι τόσον έκδηλη η άρνηση της τουρκικής πλευράς να προχωρήσει στις συνομιλίες, τότε μιλούν περί έλλειψης βούλησης και των δύο πλευρών.

Αλήθεια όμως, πως άραγε εκφράζεται ή όχι η βούληση των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή; Πριν όμως απαντηθεί αυτό ερώτημα, καλό θα ήταν να απαντηθεί το εξής: Είναι αρκετή η βούληση των δύο κοινοτήτων και των ηγετών τους για να λυθεί το Κυπριακό; Φυσικά και όχι. Αυτό το κατανοούν και τα παιδιά του δημοτικού!! ΄Οσον και αν προσπαθούν να προβάλουν ορισμένοι ότι απόρριψε δήθεν η ε/κ πλευρά σχέδια λύσης και ευκαιρίες λύσης. Τελευταία μάλιστα έκαναν και θόρυβο περι απόρριψης της μεγάλης «ευκαιρίας» του λεγόμενου Αμερικανο-Βρεττανο-Καναδικού «σχεδίου λύσης». Η αλήθεια είναι τέτοιες ευκαιρίες δεν υπήρξαν. Και το παραδέχονται όλοι οι αντικειμενικοί παρατηρητές είτε τους κατατάσσουν έντεχνα σε δήθεν αρνητές της λύσης, είτε τους κατατάσσουν σε εγνωσμένους οπαδούς της λύσης. Στην ε/κ πλευρά κύρια, η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει λύση εντός παραμέτρων Ο.Η.Ε και Ε.Ε. Αυτή είναι η αλήθεια!!

Ας δούμε όμως πως εκφράζεται η βούληση της Τουρκίας και της τ/κ ηγεσίας σήμερα. Αυτή τη στιγμή.

1. Έχει απορρίψει όλες τις εναλλακτικές προτάσεις του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε και του Νίκου Χριστοδουλίδη για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων ή σημείων διέλευσης. Όπως και την υλοποίηση άλλων ΜΟΕ με σταθερή πρόφαση θεμάτων ασφάλειας στρατιωτικού χαρακτήρα.

2. Εμμένουν σε «λύση» δύο Κρατών και κυριαρχική ισότητα.

3. Μονίμως ψάχνουν ανά την υφήλιο αναγνώριση του παράνομου κατοχικού μορφώματος τους και όταν η Κυπριακή Δημοκρατία αντιδρά και ανατρέπει τους σχεδιασμούς τους, εξεγείρονται και φωνασκούν ότι δεν θέλουν λύση οι ε/κ.

4. Διεκδικούν στην πράξη συγκυβέρνηση μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και παράνομου μορφώματος. Για αυτό και επιζητούν ίσον λόγο και ρόλο για τα πιο καθοριστικά για την κυριαρχία ενός Κράτος ζητήματα. Όπως π.χ. εξωτερική πολιτική και διεθνείς σχέσεις, Ενέργεια, ΄Άμυνα κ.λπ., ενώ το κομμάτι το οποίο παράνομα διοικούν βρίσκεται υπό κατοχή λόγω παράνομης βίαιης εισβολής και δεν μπορούν να αποφασίσουν οι διοικούντες, για κανένα θέμα χωρίς την έγκριση της ΄Άγκυρας.

5. Ενοχλούνται για τις όποιες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις οποίες δικαιωματικά και νόμιμα αναλαμβάνει, ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο Κράτος, αναγνωρισμένο από τους πάντες πλην της αδικοπραγούσας Τουρκίας. Ενέργειες που στοχεύουν στην προάσπιση και θωράκιση του νόμιμου Κράτους, από τις συχνές και παντοιόμορφες απειλές της Τουρκίας.

6. Επιθυμούν η Κυπριακή Δημοκρατία να μένει αδρανής σε όλες αυτές τις εχθρικές ενέργειες ώστε να καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη λεία στα σχέδια της σκληρής επεκτατικής της πολιτικής. Τη στιγμή μάλιστα που η τελευταία έχει εξαγγείλει και άρχισε να υλοποιεί το επεκτατικό νεοθωμανικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

7. Αντιδρούν σφοδρά γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία και η ε/κ πλευρά εμμένουν σε λύση εντός παραμέτρων Ο.Η.Ε και εντός παραμέτρων Ε.Ε., στην οποία ΄Ένωση, οι μεν τ/κ επιθυμούν να ενταχθούν και η Τουρκία ζητεί τα πάντα.

8. Ενοχλούνται απίστευτα διότι το νόμιμο κράτος, οι θεσμοί και οι οργανισμοί του, π.χ. πρόσφατα η ΚΟΠ, αντιδρούν σε ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα και προάγουν την αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας του κατοχικού μορφώματος.

9. Επιτίθενται στην Κυπριακή Δημοκρατία και την ε/κ πλευρά, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το ότι βρίσκονται σε διεθνή απομόνωση. Γεγονός για το οποίο θα έπρεπε να μέμφονται την τουρκική κατοχή, που είναι η γενεσιουργός αιτία των δικών τους προβλημάτων αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

10. Απορρίπτουν τη συμμετοχή της Ε.Ε. σε μια πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εισπράττουν εκατομμύρια από την Ένωση και να απολαμβάνουν τα οφέλη από τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Η δε Τουρκία, που επίσης απορρίπτει τη συμμετοχή και ενεργό εμπλοκή της ΄Ένωσης στο Κυπριακό, εισπράττει δισεκατομμύρια από τις Βρυξέλλες και επιτίθεται στην Ε.Ε. για μεροληψία υπέρ των ε/κ.

11. Αυτό που αποδεικνύεται από τις μέχρι τώρα πράξεις και ενέργειες τους, είναι ότι η κύρια έγνοια τους είναι η μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της διχοτόμησης και επέκτασης της τουρκικής παρουσίας στην Κύπρο. Ως επίσης και η διαιώνιση της κατακράτησης δια της βίας των κλεμμένων και κατακτηθέντων περιουσιών.

Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσα να παραθέσω, αλλά σταματώ ως εδώ. Ως εκ των άνω θεωρώ ως ….. φυσιολογική την αντίδραση Έρχιουρμαν στην πρόταση Χριστοδουλίδη όπως προχωρήσουν να γράψουν ιστορία λύνοντας το Κυπριακό εντός παραμέτρων Ο.Η.Ε και Ε.Ε. Φυσιολογική υπό την έννοια ότι άλλος, διαφορετικός είναι ο στόχος του. Απαντώντας στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που είπε ότι «θα μπορούσαμε να φτάναμε σε λύση του Κυπριακού μέχρι την επόμενη βδομάδα» διότι όπως ανάφερε, « και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση», τι είπε ο τ/κ ηγέτης. Το εξής: «Το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι». Γιατί το είπε. Διότι κατά τον κ. Έρχιουρμαν «προωθούνται πρωτοβουλίες που αγνοούν τους τ/κ»! Μάλιστα το εμπόδιο λοιπόν για την λύση είναι το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως νόμιμο και διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος!!! Αυτά και όχι η παρανόμως συνεχιζόμενη κατοχή. Όχι το γεγονός πως ούτε να αναπνεύσει δεν μπορεί χωρίς άδεια από τον πατισάχ Έρντογαν!

Αν είναι κάτι το οποίο έχει τελείως υποσκαφθεί είναι η βούληση των τουρκοκυπρίων για λύση. Από δύο παράγοντες. Την Άγκυρα από τη μια και τους εντολοδόχους της που είναι οι έποικοι και οι «πρόθυμοι» τ/κ διχοτομιστές τύπου Τατάρ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα περι της βούλησης της άλλης πλευράς. Τουρκίας συν τ/κ ηγεσίας, που επιθυμεί κυριαρχική ισότητα και διχοτομιστών τ/κ πολιτικών ηγετών.

Θα ρωτήσει κάποιος φυσιολογικά. Η ε/κ πλευρά, όντως επιθυμεί λύση του Κυπριακού; Η άποψη μου στο επόμενο άρθρο.