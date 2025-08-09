Η επέτειος των 80 χρόνων από τη ρίψη της ατομικής βόμβας στις 6 Αυγούστου 1945 στη Χιροσίμα και αργότερα στο Ναγκασάκι τιμάται με τελετές μνήμης και εκκλήσεις για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και πυρηνικά όπλα. Θυμόμαστε τον πυρηνικό όλεθρο που έζησε η ανθρωπότητα πριν από 80 χρόνια. Τον Αύγουστο του 1945, προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν σε μία από τις πιο καταστροφικές ενέργειες στην ιστορία της ανθρωπότητας: Τη ρίψη δύο ατομικών βομβών στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα (6 Αυγούστου) και Ναγκασάκι (9 Αυγούστου). Η βόμβα στις 6 Αυγούστου είχε την κωδική ονομασία «Little Boy» και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

Η δεύτερη ατομική βόμβα που έπεσε στο Ναγκασάκι στις 9 Αυγούστου 1945, είχε την κωδική ονομασία «Fat Man». Σε αριθμούς: Άμεσοι θάνατοι: Υπολογίζονται περίπου 70.000 – 80.000 άνθρωποι που σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη, τη θερμική ακτινοβολία και το ωστικό κύμα. Συνολικοί θάνατοι έως το τέλος του 1945 (λόγω εγκαυμάτων, τραυματισμών και ραδιενέργειας): Υπολογίζονται συνολικά 130.000 – 150.000 θάνατοι.

Οι συνέπειες ήταν ολέθριες. Πέρα από τους χιλιάδες θανάτους, αμέτρητοι επιζώντες υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, ασθένειες από τη ραδιενέργεια και ψυχολογικά τραύματα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε λίγες μέρες αργότερα, στις 15 Αυγούστου 1945 και έτσι έληξε ο πόλεμος. Η Χιροσίμα θυμάται το τραγικό γεγονός και στέλνει μήνυμα κατά των πυρηνικών όπλων. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στην πόλη, ακριβώς την ώρα που η βόμβα έπληξε την πόλη πριν από 80 χρόνια. Η καταστροφή, ο θάνατος και ο ανθρώπινος πόνος που προκάλεσε αυτή η πράξη παραμένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του κόσμου. Ο αβάσταχτος πόνος των ανθρώπων που έζησαν τον όλεθρο του Ναγκασάκι και της Χιροσίμα δεν είναι απλώς αριθμοί ή ιστορικά στοιχεία. Είναι οι φωνές που δεν ακούστηκαν, τα χέρια που έμειναν να ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα, τα πρόσωπα που χάθηκαν για πάντα. Είναι τα όνειρα που δεν εκπληρώθηκαν.

Η σημερινή μέρα έρχεται να μας υπενθυμίσει το φοβερό έγκλημα που έγινε πριν από 80 χρόνια αλλά και να μας συνειδητοποιήσει ότι ο εφιάλτης των πυρηνικών αιωρείται και στις μέρες μας πάνω από την ανθρωπότητα. Οι πολεμικές συγκρούσεις αποτελούν μόνιμη απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων και δημιουργούν σκηνικό τρόμου για την ανθρωπότητα.

Η τραγωδία του Ναγκασάκι, όπως και της Χιροσίμα λίγες ημέρες νωρίτερα, μας υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες του πολέμου, της βίας και της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής ισχύος. Ενώνουμε τη φωνή μας με τις φωνές των εκατομμυρίων φιλειρηνιστών σε όλο το κόσμο και απαιτούμε την ολοσχερή εξάλειψη των πυρηνικών όπλων. Αποτελεί χρέος στη μνήμη των θυμάτων του πυρηνικού ολοκαυτώματος της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι αλλά και υποχρέωση μας για τα παιδιά μας να ζήσουνε σε συνθήκες ειρήνης και προόδου. Το Ναγκασάκι και η Χιροσίμα δεν ζητούν εκδίκηση. Ζητούν ειρήνη.