Σάλο έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη για εμπλοκή πολιτικών προσώπων, επιχειρηματιών, δικηγόρων και δικαστών από Κύπρο και Ελλάδα στην «Αδελφότητα των Ροδοσταύρων». Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, πρόκειται για μία αδελφότητα που -όπως αναφέρει- λειτουργεί πανεθνικά, διοικεί την χώρα και σε αυτήν ανήκουν άνθρωποι που κινούν τα νήματα και εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Η ιστορία των Ροδοσταύρων

Η αδελφότητα των Ροδοσταύρων (Rosicrucians) είναι μια μυστικιστική και φιλοσοφική παράδοση που εμφανίστηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 17ου αιώνα. Συνδέεται με τον αποκρυφισμό, την εσωτερική γνώση (εσωτερισμό) και την πνευματική αναζήτηση.

Ο Ροδοσταυρισμός είναι ένα κίνημα που ανήκει στον αρχαίο μυστικισμό. Οι διδασκαλίες του μεταφράζονται σε περισσότερες από 16 γλώσσες, εκ των οποίων γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, πορτογαλικά, αραβικά κ.α.

Ο Ροδοσταυρισμός αναπτύχθηκε σε ένα φιλοσοφικό περιβάλλον εσωτερικής αναζήτησης που ξεκίνησε με τον Γνωστικισμό και τον Ερμητισμό και την ανεξάντλητη Δυτική εσωτερική παράδοση, τις αξίες, τις γνώσεις και τα ιδανικά, με τα οποία προσδοκά, να ανοίξει τον δρόμο για την Μυητική πραγμάτωση.

Δεν είναι θρησκευτική ή πολιτική οργάνωση. Θεωρείται ο θεματοφύλακας της Μυσταγωγικής Παράδοσης. Ως θεσμός εισήγαγε τις βασικές του αρχές στους πρόδρομους του Ελευθεροτεκτονισμού, ασχέτως του εάν ο τελευταίος δεν διατήρησε όσο θα έπρεπε και σε όλες του τις μορφές, τον Μυσταγωγικό του χαρακτήρα. Σήμερα υπάρχουν λίγοι «Παραδοσιακοί» Τεκτονικοί Οργανισμοί οι οποίοι διατηρούν τις βασικές αρχές της Μυσταγωγικής Παράδοσης.

Ουσιαστικά, μιλάμε για μία καθαρή και αγνή μορφή Ιλλουμινισμού, με την ετυμολογική έννοια του όρου που σημαίνει «Φώτιση».

Ροδόσταυροι εμφανίζονται, ήδη, από την εποχή των Αποστόλων του Χριστού. Αποστολή τους ήταν να ενώσουν την Αρχαία Αιγυπτιακή-Ιουδαϊκή Μύηση του Ρόδου, διατηρημένη ήδη από τους Εσσαίους, με την Μύηση του Σταυρού, που ενσωμάτωσε την Διδασκαλία του Ιησού.

Η Μυητική Παράδοση αναβαπτίσθηκε έτσι, μεταδιδόμενη στους πανάρχαιους πολιτισμούς των παραλίων της Μεσογείου. Οι Μυήσεις των Ορφικών, Πυθαγορείων, των Δρυίδων, Ζωροαστρών, έως και την Ινδία βρήκαν την έκφρασή τους στο σύγχρονο κίνημα των Ροδοσταύρων. Ήδη από τον 10ο αιώνα είχαν παρουσιασθεί Τάγματα με Ροδοσταυρικό τίτλο. Το 1577 ιδρύθηκε η “Εταιρία των Αχωρίστων” (Orden der Unzertrennlichen) η οποία ενδεχομένως να υπήρξε ένα υπόδειγμα για την Ροδοσταυρική Αδελφότητα.

Στο Βυζάντιο έχουμε αναφορές για Ροδοσταυρική παρουσία και μυητική δραστηριότητα, κατά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και νωρίτερα. Το Τάγμα των «Αδελφών της Ανατολής» υπήρξε μυητικό Τάγμα που συστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1090 υπό την αιγίδα του Αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού.

Από το Τάγμα αυτό προήλθε μία μυστική και μυστικιστική Αδελφότητα, το Τάγμα των «Αγνώστων Φιλοσόφων». Στο Τάγμα αυτό είχαν προηγηθεί ο Ερρίκος Κούνρατ, ο Ερρίκος Σήθων ο κοσμοπολίτης, ο Σεντιβόγκιους, ο δούκας Σαξώνιος Κομνηνός και ο Ιάκωβος Μπαίμε. Σε αυτήν την Αδελφότητα, μυήθηκε ο Louis Claude de Saint Martin. Τάγματα που έφεραν τον τίτλο του Rose+Croix, εμφανίσθηκαν κατά τον 14ο αιώνα, ως κληρονόμοι Κολεγίων Πυθαγορείων, Αιγυπτίων, Ινδουϊστών, Ευμολπιδών της Ελευσίνας, Βραχμάνων, Μάγων της Περσίας, Γυμνοσοφιστών της Αιθιοπίας και Αράβων.

Σύμφωνα με τον Jean-Pierre Giudicelli de Cressac Bachelerie, Γάλλοι Ναΐτες που κατέφυγαν διωκόμενοι στην Αγγλία, όταν επέστρεψαν μέσω της νήσου Mull, ίδρυσαν στις 3 Δεκεμβρίου 1316 το Τάγμα των «Πρεσβυτέρων Αδελφών του Rose+Croix» ή «FAR+C».

Το μυστικό κίνημα των Ροδοσταύρων έκανε σιγά σιγά την εμφάνισή του με 3 μανιφέστα: Το 1614 περίπου κυκλοφόρησε το μανιφέστο «Fama Fraternitatis», μιας άγνωστης μέχρι τότε Αδελφότητας του Ρόδου και του Σταυρού. Λίγο αργότερα το 1615 ακολούθησε το «Confessio Fraternitatis R+C» ή «Ομολογία της Αδελφότητας των Ροδοσταύρων». Το 1616 έκανε την εμφάνισή του άλλο ένα βιβλίο ανώνυμου συγγραφέα με τίτλο «Οι Χυμικοί Γάμοι του Κρίστιαν Ροζενκρόϋτς».

Το 1660 έχουμε την ίδρυση μιας εταιρίας με τίτλο «Αόρατο Κολέγιο των Ροδοσταύρων», το οποίο πήρε επίσημη μορφή και αποτέλεσε τον πρόδρομο της σημερινής Βασιλικής Εταιρίας του Λονδίνου.

Ο τάφος του Κρίστιαν Ρόζενκροϊτς, απεικονιζόμενος ως «φιλοσοφικό βουνό».

Τι πιστεύουν

Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα τρία μανιφέστα, η μυστική αδελφότητα ιδρύθηκε από τον μυθικό χαρακτήρα Christian Rosenkreuz, έναν σοφό που υποτίθεται ότι ταξίδεψε στην Ανατολή και έφερε πίσω κρυφή γνώση.

Το βασικό σύμβολο είναι ο σταυρός με ρόδο (Rose Cross). Ο σταυρός συμβολίζει την ύλη και την ανθρώπινη εμπειρία και το ρόδο συμβολίζει την πνευματική εξέλιξη και τη γνώση.

Ροδόσταυροι μπορούν να γίνουν άντρες και γυναίκες ανεξαρτήτως τάξης, φυλής και θρησκείας.

Οι Ροδοσταύροι δεν αποτελούν ενιαία «θρησκεία», αλλά ένα σύνολο ιδεών.

Κεντρικά στοιχεία είναι η αναζήτηση εσωτερικής σοφίας, η σύνδεση επιστήμης, φιλοσοφίας και θρησκείας, η προσωπική πνευματική εξέλιξη και η πίστη ότι υπάρχει «κρυφή γνώση» για τη φύση του σύμπαντος.

Συχνά συνδέονται με την αλχημεία, τον ερμητισμό και τον νεοπλατωνισμό.

Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι αρχικά ήταν λογοτεχνικός μύθος ή πνευματικό κίνητρο για μεταρρύθμιση της κοινωνίας και της επιστήμης. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα υπάρχουν σύγχρονες οργανώσεις που δηλώνουν συνέχεια της παράδοσης. Αυτές λειτουργούν ως φιλοσοφικές/πνευματικές σχολές και όχι ως «μυστικές σέκτες» με την έννοια που συχνά παρουσιάζεται.

Ο μύθος λέει πως τα μέλη της αδελφότητας ανήκουν στη μυστική παγκόσμια ελίτ και ότι ελέγχουν τον κόσμο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα θεωρείται πως πρόκειται κυρίως για φιλοσοφικό-εσωτερικό ρεύμα με επιρροή κυρίως πολιτιστική και ιστορική.

Με απλά λόγια, η αδελφότητα των Ροδοσταύρων είναι μια συμβολική/μυστικιστική παράδοση με ρίζες στον 17ο αιώνα που συνδυάζει επιστήμη, φιλοσοφία και πνευματικότητα και συνεχίζει σήμερα μέσα από διάφορες οργανώσεις.

Τα τρία ροδοσταυρικά μανιφέστα

Τα τρία βασικά ροδοσταυρικά μανιφέστα αποτελούν τον πυρήνα της παράδοσης και διατυπώνουν ένα όραμα πνευματικής, επιστημονικής και κοινωνικής αναγέννησης της Ευρώπης. Δεν είναι απλώς «μυστικά κείμενα», αλλά ιδεολογικά μανιφέστα της εποχής.

1. Fama Fraternitatis

Αφηγείται τη ζωή του Christian Rosenkreuz, του ιδρυτή της αδελφότητας. Περιγράφει τα ταξίδια του στην Ανατολή (Αραβία, Αίγυπτο), όπου απέκτησε «μυστική γνώση».

Ανακοινώνει την ύπαρξη μιας μυστικής αδελφότητας σοφών στην Ευρώπη, δηλώνοντας πως η εν λόγω αδελφότητα εργάζεται κρυφά για τη βελτίωση της ανθρωπότητας.

Παράλληλα, καλεί τους μορφωμένους της εποχής να συμμετάσχουν σε μια παγκόσμια μεταρρύθμιση γνώσης και επιστήμης.

Το κεντρικό μήνυμα του κειμένου είναι ότι «η ανθρωπότητα μπορεί να αναγεννηθεί μέσω της γνώσης και της σοφίας».

2. Confessio Fraternitatis

Λειτουργεί ως θεολογική και φιλοσοφική διακήρυξη της αδελφότητας. Υπερασπίζεται την αποστολή των Ροδοσταύρων απέναντι σε επικριτές και τονίζει ότι η γνώση τους βασίζεται στον Θεό, τη φύση και τη θεία τάξη του σύμπαντος.

Καταδικάζει την άγνοια, τη διαφθορά και την ψευδοεπιστήμη και παράλληλα, δηλώνει ότι πλησιάζει μια νέα εποχή φωτισμού και αλήθειας.

Το κεντρικό μήνυμα είναι πως «η αληθινή γνώση είναι θεϊκή και οδηγεί σε ηθική και πνευματική αναγέννηση».

3. The Chymical Wedding of Christian Rosenkreuz

Είναι μια αλληγορική αφήγηση γεμάτη συμβολισμούς.

Περιγράφει ένα επταήμερο «μυστικό γάμο» όπου ο Rosenkreuz συμμετέχει σε δοκιμασίες.

Περιέχει έντονα στοιχεία αλχημείας, μεταμόρφωσης και πνευματικής μύησης, ενώ ο «γάμος» συμβολίζει την ένωση ύλης και πνεύματος, άρα ανθρώπου και θεϊκού.

Το κεντρικό του μήνυμα είναι πως «η εσωτερική μεταμόρφωση του ανθρώπου είναι μια διαδικασία δοκιμασίας και μύησης».

Συνολικά τα τρία μανιφέστα διαμορφώνουν ένα ενιαίο όραμα: την μεταρρύθμιση της κοινωνίας και της γνώσης, την ένωση της επιστήμης, της θρησκείας και της φιλοσοφίας, την αναζήτηση της εσωτερικής γνώσης, την ηθική και πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου και την χρήση της αλχημείας ως συμβολισμού εσωτερικής αλλαγής.

Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι τα μανιφέστα δεν περιγράφουν απαραίτητα μια πραγματική οργάνωση, αλλά ένα πνευματικό και φιλοσοφικό κάλεσμα για αλλαγή στην Ευρώπη της εποχής.

Σήμερα, ο Ροδοσταυρισμός και η Ροδοσταυρική κοσμοθεωρία ενυπάρχουν στους υψηλούς βαθμούς του Μαρτινισμού, καθώς και του Παραδοσιακού Τεκτονισμού.