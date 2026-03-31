Σάλος προκλήθηκε από την ανάρτησή του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρίσκεται στην κατοχή του υλικό το οποίο περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα, άτομα με καίριες θέσεις στη δικαιοσύνη, καθώς και επιχειρηματίες. Ήδη, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έδωσε οδηγίες σε ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης. Ο κ. Δρουσιώτης, ζήτησε χρόνο ούτως ώστε να συμβουλευθεί τον δικηγόρο του και θα επανέλθει.

Στην ανάρτησή του, με τίτλο «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες», παραθέτει σειρά ισχυρισμών, τους οποίους συνδέει με αρχείο μηνυμάτων που, όπως αναφέρει, έχει συλλέξει. Επισημαίνει επίσης ότι το περιεχόμενο αυτό έχει διασταυρωθεί με πρόσωπο, που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και με το οποίο είχε συνάντηση το 2023.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για «σκοτεινό πρόσωπο του κράτους δικαίου» στην Κύπρο και δημοσιοποιεί εικόνες που παρουσιάζονται ως συνομιλίες μέσω γραπτών μηνυμάτων μεταξύ προσώπων από τον πολιτικό και δικαστικό χώρο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σε δικαστή, τον οποίο εμπλέκει σε υπόθεση παιδεραστίας και διαφθοράς. Επίσης, ο κ. Δρουσιώτης εμπλέκει μεταξύ άλλων τον τέως πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, Νίκο Τορναρίτη, τον πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και τον υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΕΚ Μορφάκη Σολωμονίδη.

Η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη προκάλεσε ήδη αρκετές αντιδράσεις εμπλεκομένων προσώπων. Πιο κάτω καταγράφονται αυτούσιες οι αντιδράσεις τους, αφαιρώντας για νομικούς λόγους επίμαχα ονόματα.

Αναστασιάδης: Απαντά στον Δρουσιώτη με τον Συκοφάντη

Στο βιβλίο του με τίτλο «Συκοφάντης» παραπέμπει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, απαντώντας στους ισχυρισμούς που διατυπώνει σε βάρος του, καθώς και άλλων προσώπων, ο συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης.

Σε δήλωσή του στον Reporter, ο κ. Αναστασιάδης περιορίστηκε να αναφέρει ότι έχει ήδη απαντήσει μέσω του βιβλίου του, σημειώνοντας ότι το περιεχόμενό του, και ειδικότερα οι αναφορές στον χαρακτήρα του συγγραφέα, επιβεβαιώνουν όπως υποστηρίζει την ανακρίβεια των όσων καταγράφονται στην εν λόγω ανάρτηση.

Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος αναμένεται να τοποθετηθεί εκτενέστερα επί του ζητήματος με γραπτή δήλωση, την οποία προτίθεται να εκδώσει εντός των επόμενων ωρών.

Χριστοδούλου: Το άκρον άωτον της νοσηρής φαντασίας και ψευδολογίες είναι αυτά που αναφέρει

Ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου απάντα στις αναφορές του Μακάριου Δρουσιώτη με τη φράση «το άκρον άωτον της νοσηρής φαντασίας και ψευδολογίες είναι αυτά που αναφέρει».

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για διερεύνηση της υπόθεσης, εκφράζοντας τη θέση ότι «όλα είναι στη φαντασία του μυαλού του».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «το λιγότερο που θα περίμενα από έναν κύριο που δηλώνει συγγραφέας, είναι να είχε προηγουμένως διεξαγάγει έρευνα και να μην γράφει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι».

Παπαδάκης: Νομικά μέτρα κατά του κ. Δρουσιώτη αν δεν αποσύρει τις αναφορές

Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη στα ΜΚΔ με την οποία αναφέρεται στο όνομά μου και ισχυρίζεται ότι ήμουν «ο επιστήθιος φίλος» του κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, πρώην δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι διατηρούσα φιλικές στενές σχέσεις με το εν λόγω πρόσωπο και ότι τον αποκαλούσα μάλιστα «Άρχοντα».

Κατηγορηματικά δηλώνω ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν το γνωρίζω, ουδέποτε είχα οποιεσδήποτε φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, ουδέποτε αντάλλαξα μηνύματα μαζί του και βέβαια ποτέ στη ζωή μου δεν χρησιμοποίησα και δεν χρησιμοποιώ προσφωνήσεις τύπου «Άρχοντα».

Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ήμουν από τους πρώτους πολιτικούς που ζητούσαν επίμονα εξηγήσεις για να λάμψει η αλήθεια για την Focus, όπως επίσης και από τους πρώτους που ζητούσαν και ζητούν μέχρι σήμερα, να διερευνηθεί τι έγινε με το μαύρο βαν των παρακολουθήσεων. Τα όσα ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει στην ανάρτηση του προφανώς και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεν με αφορούν και ούτε μπορούν να με εμπλέξουν.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης όφειλε κατ’ ελάχιστον, να επικοινωνήσει μαζί μου και να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των πληροφοριών του, προτού προχωρήσει να τις αναρτήσει, με τρόπο όπου δημιουργούν εντυπώσεις και εμπλέκουν αναίτια και ψευδώς τον υποφαινόμενο. Τον καλώ να ανακαλέσει τις αναφορές του, όπως επίσης και να παραδώσει τα όσα κατ’ ισχυρισμόν του έχει στην κατοχή του, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, για να εξεταστούν δικανικά από το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθότι αυτά που δημοσιεύει συνιστούν πλαστά και κατασκευασμένα στοιχεία.

Τέλος, αναφέρω ότι είμαι έτοιμος να δώσω τη συγκατάθεσή μου για άρση των τηλεπικοινωνιακών μου δεδομένων για να εξεταστεί κατά πόσο είχα οποιαδήποτε τηλεφωνική επαφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο με το εν λόγω πρόσωπο. Επίσης, δηλώνω την ετοιμότητά μου να παραδώσω τη τηλεφωνική μου συσκευή σε δικανικό εμπειρογνώμονα, που θα υποδείξει ο ίδιος, για να γίνει εκτενής έλεγχος του κινητού μου τηλεφώνου, στην παρουσία μάλιστα και του ίδιου του Μακάριου Δρουσιώτη, για να διαφανεί ότι τα όσα μου καταλογίζει αποτελούν ασύστολα ψεύδη. Ήδη έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου για να προχωρήσουν σε όλα τα νομικά μέτρα εναντίον του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, σε περίπτωση όπου δεν αποσύρει τις αναφορές του εντός 24 ωρών από τις αναρτήσεις του.

Νίκος Τορναρίτης: Άμεση διερεύνηση από τις Αρχές

Αναφορικά με δημοσίευμα του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, στο οποίο γίνεται αναφορά και στο πρόσωπό μου, δηλώνω ότι έχω ήδη δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου να εξετάσουν άμεσα το συγκεκριμένο δημοσίευμα και να λάβουν ολα τα απαραίτητα μέτρα.

Ταυτόχρονα, καλώ τις αρμόδιες αρχές του κράτους να διερευνήσουν πλήρως τα όσα αναφέρονται.

Σολωμονίδης: Ο κύριος Δρουσιώτης έχει ιστορικό στο να θίγει άτομα και να σπιλώνει υπολήψεις

Ότι ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης είναι ειδικός στα αποκυήματα φαντασίας, στην κατασκευή και διασπορά ψευδών ειδήσεων και στην λασπολογία, είναι τοις πάσι γνωστόν.

Με το τελευταίο του ατόπημα, έχει ξεπεράσει ακόμα και τον εαυτό του.

Έχει διαπράξει όμως ένα λάθος: Οι ισχυρισμοί του έναντι του προσώπου μου, είναι τόσο εξωφρενικοί που προφανώς ούτε και ο ίδιος δεν τους πιστεύει.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης, στην απελπισμένη του προσπάθεια να στηρίξει το ανυπόστατο αφήγημα του, κατέφυγε μάλιστα σήμερα στη δημοσίευση ενός screenshot που υποτίθεται ότι αποτελεί «απόδειξη». Αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ξεκάθαρα ότι πρόκειται περί κατασκευασμένης αποτύπωσης.

Η απαξίωση θα ήταν η πρέπουσα αντίδραση έναντι των ψευδών και ανυπόστατων ισχυρισμών του κ. Δρουσιώτη.

Όμως κάποιος πρέπει να σταματήσει αυτή την ανήθικη μέθοδο δολοφονίας χαρακτήρων, η οποία μάλιστα συνδυάζεται χρονικά με το γεγονός ότι ο κ. Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής και προφανώς αναζητεί δημοσιότητα και επίσης με το γεγονός ότι είμαι υποψήφιος βουλευτής και είναι καταφανής η προσπάθεια να πληγεί εκλογικά η ΕΔΕΚ.

Ως εκ τούτου, έχω αποφασίσει όπως:

Να θέσω άμεσα τα τηλεφωνικά μου δεδομένα και κάθε προσωπικό μου αρχείο στη διάθεση οποιασδήποτε αρχής. Αν ο κ. Δρουσιώτης έχει το θάρρος, ας κάνει το ίδιο.

Να προχωρήσω αμέσως με την κατάθεση αγωγής για λιβελογράφημα και συκοφαντική δυσφήμιση.

Να προχωρήσω σε καταγγελία στην Αστυνομία (Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) για καταρτισμό πλαστών φωτογραφιών προς δήθεν τεκμηρίωση των ψευδών ειδήσεων.

Ο κύριος Δρουσιώτης έχει ιστορικό στο να θίγει άτομα και να σπιλώνει υπολήψεις. Αυτή τη φορά όμως, θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη.